46-летний украинский силач, обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк пережил серьезную операцию на ноге

Проблемы со здоровьем у спортсмена начались еще десять лет назад, но, как бывает, Вирастюк дотянул до последнего, когда боль уже стала неимоверной, и только тогда обратился за помощью к медикам. В 2011 году ему поставили диагноз "коксартроз". О своих бедах, операции и планах на будущее Вирастюк рассказал в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

Первую операцию ему сделали в 2016 году, хотя, по словам спортсмена, правильнее бы было сразу после постановки диагноза. Но постоянное участие в различных шоу, выступления на спортивных состязаниях попросту не оставляли времени, чтобы заняться здоровьем.

Вторую операцию, связанную с протезированием, сделали на днях в одной из киевских больниц. Теперь у Василия новая шаровая опора.

"И вот именно карантин и перенос всех планов подтолкнули меня к этому решению, и я решился (а это психологически трудно сделать🤔 Те, кто протезировался, должны меня понять...) сходил, сделал очередной рентген, и записался на очередь, чтобы оперироваться", - поделился Вирастюк.

В одном из интервью спортсмен признался, что решение ему далось нелегко: "Психологически сложно осознать, что тебе должны отрезать кусок кости и поставить протез. Поэтому я и терпел, как и многие это делают".

На 3-й день после операции Василий откликнулся в Фейсбук, рассказав о своем состоянии: "Двигаюсь пока мало, делаю упражнения (зарядку) для прооперованной ноги, все катетеры уже вытащили (так легче✌), антибиотики еще колят, обезбаливающее стараюсь применять только перед сном .. одним словом процесс продолжается👌".

По последним данным, Вирастюка уже выписали из больницы - теперь впереди долгие месяцы реабилитации.

"На свободу с чистой совестью"❗❗❗ Вел себя примерно🙏, режим пребывания не нарушал🤚, медсестрам не грубил🤐, А с санитарками был вежливым😇 .. вот и отпустили раньше срока👍 Но впереди еще тяжелый период, потому как до сих пор на обезболивающих и антибиотиках, впереди период реабилитации, еще как минимум с месяц-полтора на 2-х костылях, и потом еще с месяц с палкой ... Процесс к полноценной жизни и передвижению продолжается !!! 😁😁😁", - поделился Вирастюк.

Обеспокоенные украинцы выказывают ему свою поддержку.

"Вася! Скорейшего выздоровления! Ты нам нужен! И оставь там хотя бы хоть что-то не стальное, а то и так уже полутерминатор! 😉"

"Василий, ты сильный не только телом, но и духом. Тебя не сломал спорт и все испытания. А это, тебе даже пойдет вверх, на большие результаты"

"Скоро будете бегать, как ! Все буде добре"

"Василий!! Держись!! Я рядом!! Все будет бомбезно!!"