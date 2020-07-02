46-летний украинский силач, обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк пережил серьезную операцию на ноге
Проблемы со здоровьем у спортсмена начались еще десять лет назад, но, как бывает, Вирастюк дотянул до последнего, когда боль уже стала неимоверной, и только тогда обратился за помощью к медикам. В 2011 году ему поставили диагноз "коксартроз". О своих бедах, операции и планах на будущее Вирастюк рассказал в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.
Первую операцию ему сделали в 2016 году, хотя, по словам спортсмена, правильнее бы было сразу после постановки диагноза. Но постоянное участие в различных шоу, выступления на спортивных состязаниях попросту не оставляли времени, чтобы заняться здоровьем.
Вторую операцию, связанную с протезированием, сделали на днях в одной из киевских больниц. Теперь у Василия новая шаровая опора.
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"И вот именно карантин и перенос всех планов подтолкнули меня к этому решению, и я решился (а это психологически трудно сделать🤔 Те, кто протезировался, должны меня понять...) сходил, сделал очередной рентген, и записался на очередь, чтобы оперироваться", - поделился Вирастюк.
В одном из интервью спортсмен признался, что решение ему далось нелегко: "Психологически сложно осознать, что тебе должны отрезать кусок кости и поставить протез. Поэтому я и терпел, как и многие это делают".
На 3-й день после операции Василий откликнулся в Фейсбук, рассказав о своем состоянии: "Двигаюсь пока мало, делаю упражнения (зарядку) для прооперованной ноги, все катетеры уже вытащили (так легче✌), антибиотики еще колят, обезбаливающее стараюсь применять только перед сном .. одним словом процесс продолжается👌".
По последним данным, Вирастюка уже выписали из больницы - теперь впереди долгие месяцы реабилитации.
"На свободу с чистой совестью"❗❗❗ Вел себя примерно🙏, режим пребывания не нарушал🤚, медсестрам не грубил🤐, А с санитарками был вежливым😇 .. вот и отпустили раньше срока👍 Но впереди еще тяжелый период, потому как до сих пор на обезболивающих и антибиотиках, впереди период реабилитации, еще как минимум с месяц-полтора на 2-х костылях, и потом еще с месяц с палкой ... Процесс к полноценной жизни и передвижению продолжается !!! 😁😁😁", - поделился Вирастюк.
Обеспокоенные украинцы выказывают ему свою поддержку.
"Вася! Скорейшего выздоровления! Ты нам нужен! И оставь там хотя бы хоть что-то не стальное, а то и так уже полутерминатор! 😉"
"Василий, ты сильный не только телом, но и духом. Тебя не сломал спорт и все испытания. А это, тебе даже пойдет вверх, на большие результаты"
"Скоро будете бегать, как ! Все буде добре"
"Василий!! Держись!! Я рядом!! Все будет бомбезно!!"
Ваши соседи из палаты №9"
Напомним, Вирастюк рассказал, как Усика подставили с Крымом: "Ему уже давно стоило бы...".
Как сообщала Politeka, Вирастюк осадил украинцев, ищущих лучшей жизни в Европе: "Пусть даже не мечтают".
Также Politeka писала, что Вирастюк резко высказался о жизни на Донбассе: "Там мародерство, а народ дикий".