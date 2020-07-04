После совещания в Житомирской ОГА относительно незаконного оборота древесины Государственная экологическая инспекция Полесского округа проверила состояние дел в лесном хозяйстве на севере Полесья.
Инспектировали Олевск, где выявили факт отгрузки нечіпованого ценного дуба для отправки. В Сущанському лесничестве также зафиксировали подготовленный к отгрузке нечіпований деловой дуб (кругляк). И такая ситуация на территории всего ГП «Олевский лесхоз АПК» - заготовленная древесина высокого качества без маркировки и чипов.
Фактически, происходит несанкционированное выгрузки леса из фонда АПК «Житомироблагроліс», руководитель которого не смог объяснить отсутствие чипов на древесине. Пытались пообщаться и с мастером леса, но почти за три часа он так и не с’явился.
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Хочу напомнить, что законодательство требует:
1. Своевременного, качественного и достоверного отражения движения лесопродукции. Лес без чипов - грубое нарушение!
2. Получение данных об остатках лесопродукции на складах. Если лес без бирок - не может быть достоверных данных!
3. Контроля за хранением и использованием лесопродукции. А не бездумного вырубка и вывоз леса за сомнительными документами!
Ситуацию на территории АПК «Житомироблагроліс» беру под свой контроль.
Нарушители будут выявлены и наказаны.
И это внезапная инспекция только одного лесхоза. На самом деле, мы пока в полной мере не владеем информацией о реальном состоянии дел на лісорубках в масштабах Украины. Считаю, что надо срочно вводить активную проверку отечественных лесхозов.