Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил категорически против идеи сделать русский язык вторым государственным в Украине.

Как сообщает Politeka.net, он сделал такое заявление в интервью "Украинской правде".

Алексей Данилов подчеркнул особое значение государственного языка для развития страны. По его словам Украине нужен только один государственный язык.

"Вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства", - подчеркнул Алексей Данилов. - "Никакого второго, русского, у нас быть не может - не потому, что ее не надо изучать, ее не надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык".

В то же время, секретарь СНБО считает, что всем украинцам нужно с малых лет изучать еще один язык, помимо украинского. Именно он поможет стране сблизиться с цивилизованным мировым сообществом.

"Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада", - заявил Алексей Данилов. - "Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь".

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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