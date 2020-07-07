Пока украинцев пугают коронавирусом, в центре Киева продолжают бесчинствовать мажоры, и даже полиция не в силах их урезонить. Так, в сеть попало видео, на котором Жанна Ткаченко, жена скандального бизнесмена и контрабандиста Игоря Бурмы, бросается на полицию и бьет прохожих, которые решили снять ее на видео. Об этом пишет 112.ua.

"Поверь мне, я буду бить", - именно с такими словами она накинулась с палкой с гвоздями на человека, который снимал ее неадекватное поведение. Муж Жанны все это время находился возле супруги.

Мажоры, нарушающие законы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сами по себе давно не являются новостью для нашей страны. Возмущение вызывает поведение приехавших на вызов полицейских, которые не только не успокоили дебоширку, но банально сбежали от дамы, которая явно была не в себе.

Вновь возникает логичный вопрос: почему после долгих рассказов о реформе полиции, мы так часто слышим о произволе полицейских или их бездействии? Стражи порядка насилуют людей в участках, стреляют и убивают детей, но когда дело доходит до реальных действий в отношении неадекватов при деньгах - тихо уезжают вместо того, чтобы задерживать нарушителей.

Поведение Жанны Ткаченко на видео лишь следствие того, что когда бездействует полиция, у таких как она возникает ощущение безнаказанности. Впрочем, Авакова и его коллег это вполне устраивает, ведь всегда и все можно порешать, если есть деньги. Проблемы простых украинцев никому не интересны.