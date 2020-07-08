Государство не намерено за свой счет возмещать убытки от незаконной вырубки леса

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный, передает Знай.

Далее приводим текст автора без изменений и комментариев:

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил в полном объеме требования ГЭИ относительно взыскания с ГП «Чугуево-Бабчанське лесное хозяйство» 9 млн 219 тыс 509 грн за самовольную вырубку 544 дубов.

Хозяйство отказалось добровольно уплатить убытки, причиненных государству в результате незаконного сноса зеленых насаждений. Нарушение было выявлено во время внеплановой проверки Государственной экологической инспекцией, которая проходила с 30 июля по 12 августа 2019 года.

В ходе проверки лесных массивов инспекторы установили самовольные вырубки 544 дубов. Это является нарушением требований Лесного кодекса Украины, Санитарных правил в лесах Украины, Порядка специального использования лесных ресурсов.

Через суды решение проблемы затягивается довольно надолго. В этот раз прошел почти год. Последнее судебное заседание состоялось 11 июня. Наконец решение суда вступило в законную силу, поэтому сегодня сообщаю об этом. Вот таким длительным является правовой механизм взыскания вреда, причиненного окружающей среде.

ГЭИ продолжает системную работу относительно незаконных рубок деревьев. Инспекция принимает все меры для выявления нарушений и привлечения к ответственности нарушителей природоохранного законодательства.