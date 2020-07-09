Артем Абрамович, командир танкового взвода 30-й бригады, погиб в бою 12 августа 2014

Историю храброго украинца, который до конца остался на поле боя рассказали в "Житомир online".

Он ушел из жизни 12 августа 2014 года, выступив против российского танка Т-72.

Мама Артема, рассказала о последних минутах жизни сына.

"Поисковики миссии “Эвакуация-200”, собирая тела, пообщались с трактористом, который тогда наблюдал за событиями. Выяснилось, что два танка, один из них Артема, прикрывали отступающих, но вскоре на них пошли русские танки", - отметила она.

Во время боя, танки врага загнали наших к "зеленке", тогда Артем отдал приказ отступить или эвакуироваться. Они попали в плен, но все вернулись домой.

"В итоге Тёмин танк остался один, и на него выскочил еще один российский Т-72. Дальше у них произошло столкновение. Он закричал: "Прощайте пацаны, на меня идут Т-72-ые", - рассказывает женщина.

Тело Артема удалось похоронить лишь в 2017 году, когда нашли его настоящие останки вместе с паспортом.

"Второй раз мы похоронили сыночка в хорошем гробу, а не в цинковом, как в первый раз. И парадную форму его положили, свадебные туфельки, в которых в загсе был и сказал, что на венчании будет в них. Я ему купила погоны капитанские. Положила в карман «Сникерс» и пачку сигарет. Сейчас я живу ради того, чтобы не забыли о Артеме и о других мальчиков. Знаю и чувствую, что мне Артемка помогает", - заключила мать героя.

Ранее мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

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