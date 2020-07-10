В Ровно зарегистрировали суперкар Lamborghini Aventador SVJ темно-зеленого цвета стоимость которого составляет около 550 000 долларов (около 15 млн. грн)

По неофициальным данным, растаможивание этого лимитированного Lamborghini обошлось владельцу, которым оказался член команды партии "Слуга народа" Владимир Рашовский, примерно в 160 000 долларов, передает rivnenews.

В частности, прибывший в Украину Aventador SVJ впервые заметили в прошлом месяце на пограничном пункте пропуска в Львовской области.

Он находился в специальном трейлере. Позже этот суперкар, который разгоняется всего за 2,8 секунды до 100 км/ч, заметили, когда он уже двигался самостоятельно в Ровно.

Ранее мы писали, что украинские парламентарии хотят рассмотреть вопрос о повышении штрафов для граждан, которые не хотят платить по счетам за коммуналку.

Так, в стенах парламента появился законопроект №3613 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг», авторами которого являются трое нардепов от фракции «Слуга народа». Его текст предусматривает повышение штрафов почти в шесть раз.

Документ предусматривает, что теперь долги будут высчитывать сразу с заработных плат граждан. Кроме того, некоторых ждет лишение водительских прав, арест имущества и даже запрет на выезд за границу.

Предполагается, что если совокупная сумма долгов превысит сумму, заплаченную за коммунальные услуги за год, то штраф будет в районе 20%. Если за два – то 30%. Если за три – 50%. Помимо оплаты этого штрафа, задолженность также нужно будет оплатить. Для их изъятия планируют привлекать суд.

Напомним, кардинальное решение по кредитам принято: за что украинцам разрешили не платить.

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