Роман-панорама Марії Матіос «Букова земля» – це той літературний твір, котрий покликаний сфокусувати прочитання історії краю, загострити бачення деталей і увиразнити певні смисли. Яка вона – справжня буковинська аристократія? Чому війна залишає по собі або сивих, або мертвих? Звідки проростає серце букової землі? І чому кінця світу – не буває…

Про це пише видання Погляд.

Саме у такому ключі вибудуваний перформанс-інтерпретація, авторкою ідеї та режисеркою якого є Любов Добровольська. Над концептуальним втіленням працює творчий колектив центру культури Буковини у тісній співпраці з культурно-мистецькою, науковою спільнотами міста, а також із Молодіжною радою.

За задумами організаторів, на кінець липня – початок серпня заплановано чотири перформанси, у центрі яких – контекстне прочитання та рефлексії навколо структурних частин роману Марії Матіос «Букова земля». Втілять задум письменники та актори Чернівців у діалозі з експертами-науковцями, модеруватимуть захід кандидатка філологічних наук, письменниця Інга Кейван та історик і журналіст Юрій Чорней. Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

Аби максимально зацікавити аудиторію цією подією, організатори опублікували видовищне промо. Відео та монтаж Віталія Гусакова, сценарій Іванни Стеф`юк, костюми для зйомок – із приватної колекції старожитностей заслуженого діяча мистецтв України, директора центру культури Буковини Миколи Шкрібляка, він же надав цінні етноконсультації.

Час та місце проведення кожного із циклічних пеформансів організатори назвуть уже незабаром.