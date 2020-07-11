Что нужно знать простым украинцам

Погода уготовила украинцам очередной удар

Об этом пишет Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, штормовое предупреждение в Украине было объявлено сегодня, 11 июля.

Синоптики предупреждают, что на западные области обрушатся грозовые дожди и шквалы, из-за чего украинцам следует быть предельно осторожными.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, 11 июля опасность ожидается в большинстве западных областей: днем грозы, в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Уже завтра, 12 июля, на территории страны пройдут значительные грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье будут сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

Согласно классификации, желтый уровень опасности предусматривает, что погодные условия потенциально опасны для населения. Людям рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Оранжевый уровень - погодные условия опасны и несут реальную угрозу для простых людей. Специалисты категорически рекомендуют населению проявлять максимальную осторожность при нахождении на улице.

Ранее мы рассказывали, что среднее повышение температуры в Украине происходит быстрее, чем в Европе, а климатические изменения в последние годы у нас мощнее.

Поэтому появление и интенсивность гроз, ливней, шквалов и смерчей увеличивается.

По прогнозам Укргидрометцентра на июль, в Украине месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм. Так что второй месяц лета будет достаточно дождливым, особенно вторая половина месяца.

Напомним, что Украину ждет новая погодная аномалия, прогноз климатолога.

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