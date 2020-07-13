В Украине принято постановление, определяющее порядок действий при введении комендантского часа и специального режима светомаскировки

Соответствующий документ был принят Кабмином. В нем прописан регламент действий на случай комендантского часа и режима светомаскировки для отдельных местностей, где будет введено военное положение. В частности, в документе прописывается значение таких терминов, как блокпост, комендант, патруль, пропуск, светомаскировка.

Отмечается, что постановление утверждалось для реализации положения пункта 5 части первой статьи 8 закона Украины О правовом режиме военного положения.

Комендантский час и специальный режим светомаскировки могут быть введены в Украине по приказу военного командования или военной администрации.

Приказом обозначается время действия комендантского часа и спецрежима светомаскировки, комендант, который будет следить за его соблюдением, а также границы действия спецрежима, способы реализации мероприятий по поддержанию правопорядка, порядок движения железнодорожного, автомобильного, морского, речного, воздушного транспорта, порядок создания, функционирования и местонахождение комендатуры и ее состав.

В постановлении подчеркивается, что введение комендантского часа и спецрежима возможно в Украине только при «наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка».

До этого мы писали, что в Украине могут ввести комендантский час в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Такое предложение сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на экстренном селекторном совещании, которое созвал президент Владимир Зеленский.



По словам премьера, нужно задействовать патрули и ограничить время работы ночных клубов.

Напомним, комендантский час в Украине: Шмыгаль сделал экстренное заявление, "с 10 часов...".

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