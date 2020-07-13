Писательница Лариса Ницой поделилась мнением касательно возможности отмены закона о языке

Как сообщает Politeka.net, соответствующий пост был размещен на ее странице в Facebook.

"Как же мне надоели эти твари, которые топчут Украину. Московское царство, российская империя, советская россия, путинская россия, как не называй - уничтожала украинцев миллионами, а кому уцелел, навязывала двуязычие. Двуязычие в Украине – это никакая не демократия и толерантность. Это инструмент уничтожения языка. Нет языка – нет украинца", - заявила Ницой.

Ранее мы писали, что Лариса Ницой высказалась о русском языке в Украине

По ее мнению, русскоязычность части населения Украины не является ситуацией, которая сложилась исторически.

"Ничего исторически не складывалось. Русский язык был завезен в Украину танками, голодоморами, расстрелами. Русский язык навязан Украине кровью. Очень красивой фразой прикрывают террор и геноцид", – заявила она.

Писательница назвала украинцев, не желающих говорить по-украински, "бездельниками", которые вместо того, чтобы выучить язык своей страны, продолжают рассказывать об исторической справедливости.

"Эти бездельники вместо того, чтобы выучить украинский язык, рассказывают нам о "так исторически сложилось". Учите язык. Русский язык пусть доминирует в России, в Украине должен доминировать украинский язык. Точка", – резюмировала Ницой.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой назвала главное отличие русскоязычных от украиноязычных.

Также Politeka писала, что Ницой раскрыла, почему Украина еще не оторвалась от "русского мира".