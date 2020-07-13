В Раде внесли правки в проект закона, которым решили разрешить «вламываться в квартиры" украинцев поставщикам коммунальных услуг

Так, перед вторым чтением представители "Слуги народа" внесли в законопроект №2458 правки, согласно которым газовый оператор получит доступ к жилью должника и сможет отключать ему газ, однако эксперты называют нормы проекта закона неконституционными, передает «Обозреватель»

В первой редакции законопроекта говорилось, что за нарушение условий договора (в том числе и за долги) поставщик мог вламываться в квартиру. Ко второму чтению это новшество перефразировали.

"Представитель оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, имеет право доступа к жилью", - говорится в тексте документа.

При этом юристы бьют тревогу, отмечая, что эта новелла является антиконституционной – она нарушает ст. 30 Основного закона.

"Если бы в документе речь шла о доступе в жилье при условии, если без такого доступа представителя оператора была бы угроза жизни, тогда бы не было и претензий. Сейчас же не понятно, что может быть основанием для доступа в жилье, не станет ли задолженность причиной для того, чтобы попасть в квартиру и принудительно отключить газоснабжение", – отметил юрист Александр Плахотник.

Более того, даже главное научно-экспертное управление Верховной Рады также отметило эту проблему в своей резолюции относительно законопроекта.

"Предложенные законопроектом положения относительно установления законодательством порядка доступа к жилью является неприемлемой, учитывая положения Основного Закона Украины", - отметили в управлении..

Один из авторов законопроекта Юрий Камельчук заявил, что не является поклонником внесенной правки.

"Я уточнял, поддерживается ли эта норма: не поддерживается, если она осталась, она должна быть изменена или выкинута вообще. Если так будет оставаться, то я отзову свою подпись, и не буду голосовать во втором чтении", – сказал депутат.

Помимо вышеописанного нововведения, проект закона предусматривает, что украинцы будут должны выбрать формат отношений с поставщиком - коллективный или индивидуальный. Если потребитель откажется выбирать, с ним автоматически подпишут индивидуальный договор, который предусматривает предоплату до 22 гривен.

Напомним, за деньгами украинцев будут жестко следить, проверят дома, машины и подарки: кто под ударом.

Как сообщала Politeka, появилась новая схема обмана украинцев, важное заявление Нацбанка: "Стало отличным условием для..."

Также Politeka писала, что украинцам раздадут жилье, Кабмин принял решение: кто и на каких условиях получит квартиры.