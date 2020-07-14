Украинский писатель Сергей Жадан высказался о жителях Донбасса

По его словам, в Украине переселенцы стали заложниками войны на Донбассе, так как предстали перед очень сложным выбором.

Об этом он рассказал 2016 года в интервью Громадському радио.

"Я бы говорил о переселенцах на Донбассе, скорее, как о заложниках, они стали заложниками. В большинстве случаев они выступили той стороной, которая оказалась в эпицентре этих событий, не сильно к этому приобщаясь. Они не обязательно ходили на референдумы, митинги, не махали флагами, не обязательно кричали: "Путин приди". Но вдруг они оказалась перед выбором: на их улице война, и ты или сидишь в подвале, или выезжаешь. Это тоже вопрос, который является очень сложным", - отметил он.



Он добавил, что для жителей Востока Украины Донбасс - это Родина, чтобы они не говорили, но они хотят там жить.

"Что бы там ни говорили, для них это Родина. Они хотят там жить, потому что это их дом. Единственное основание оставить этот дом - личная безопасность и безопасность детей", - добавил Жадан.

Также ранее сообщалось, что Сергей Жадан высказался о третьем Майдане в Украине. По его словам, разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.

"Я думаю, что возможна (революция. – прим. ред.) и не одна в Украине. Сейчас все говорят о третьем новом Майдане, забывая, что вся история новейшей Украины – это уличные протесты, это массовые выступления, которые фактически и дают толчки движения государству", – подчеркнул он.

Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине.

Также Politeka писала, что Жадан считает Евромайдан незавершенным.