Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный прокомментировал ситуацию с загрязнением окружающей среды

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, пишет Znaj.ua. Приводим слова автора без комментариев.

На рабочей встрече с Департаментом международного полицейского сотрудничества Нацполиции мы обсуждали варианты сотрудничества с Интерполом. На встрече были заместитель начальника управления – начальник организационно-аналитического отдела Роман Волков, начальник отдела поддержки операций Европола Богдан Бутенко, заместитель начальника отдела сопровождения расследований Ростислав Тютюнник.

В последнее время Интерпол все больше внимания уделяет преступлениям против дикой природы. Активизировалась борьба с загрязнением окружающей среды. В центре внимания международной организации преступления, наносящие вред водному миру, контрабанда редких животных и древесины.

Интерпол может провести для инспекторов ГЭИ полезные научные тренинги, обучение. Они могут привлекать мировых ученых, экологов. На совместных рабочих группах мы можем координировать борьбу с экологическими нарушениями. Участие в спецоперациях, которые проводит Интерпол, – это также возможность получить действенные алгоритмы действий для защиты природы. И мы можем приобщаться к таким операциям, изучить мировую практику охраны окружающей среды.

Первым направлением сотрудничества может стать привлечение Интерпола к решению экологических проблем на приграничных территориях. Недопустимой является ситуация, когда из-за наводнения в Украине до наших соседей в Венгрию приплыли тонны мусора.

Я доволен результатом встречи. Это лишь первое знакомство с возможностями, которые дает сотрудничество с Интерполом. Впереди много работы. Мы создадим совместную рабочую группу, чтобы определять направления и форматы сотрудничества на краткосрочную и долгосрочную перспективу.