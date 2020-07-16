Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный прокомментировал ситуацию с загрязнением окружающей среды
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, пишет Znaj.ua. Приводим слова автора без комментариев.
На рабочей встрече с Департаментом международного полицейского сотрудничества Нацполиции мы обсуждали варианты сотрудничества с Интерполом. На встрече были заместитель начальника управления – начальник организационно-аналитического отдела Роман Волков, начальник отдела поддержки операций Европола Богдан Бутенко, заместитель начальника отдела сопровождения расследований Ростислав Тютюнник.
Интерпол может провести для инспекторов ГЭИ полезные научные тренинги, обучение. Они могут привлекать мировых ученых, экологов. На совместных рабочих группах мы можем координировать борьбу с экологическими нарушениями. Участие в спецоперациях, которые проводит Интерпол, – это также возможность получить действенные алгоритмы действий для защиты природы. И мы можем приобщаться к таким операциям, изучить мировую практику охраны окружающей среды.
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Первым направлением сотрудничества может стать привлечение Интерпола к решению экологических проблем на приграничных территориях. Недопустимой является ситуация, когда из-за наводнения в Украине до наших соседей в Венгрию приплыли тонны мусора.
Я доволен результатом встречи. Это лишь первое знакомство с возможностями, которые дает сотрудничество с Интерполом. Впереди много работы. Мы создадим совместную рабочую группу, чтобы определять направления и форматы сотрудничества на краткосрочную и долгосрочную перспективу.