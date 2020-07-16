Новость дня 15 июля – государственный отель «Днепр» выкупила на торгах украинская компания «Смартленд» родом из Броваров!

Перемога? Зрада?

Как пишет Политрада, толпы диванных экспертов из Facebook радостно скандируют «все понятно, построят казино!». Ведь буквально накануне Верховная Рада приняла закон о легализации в стране игорного бизнеса, как дополнительного источника инвестиций в госбюджет.

Казино? А пусть и казино!

Что ж, скажите спасибо, что не какой-то очередной олигарх из России, сеющий разумное, доброе и вечное, в лице региональных штаб-квартир ГРУ для известного всей планете бывшего чекиста.

Скажите спасибо, что не доблестные блюстители порядка – орлы господина Авакова, большого любителя покупать отели в Италии, уже прицелившиеся на площадку в самом центре города.

Спасибо, что не подпольная порностудия, не публичный дом под видом респектабельного ночного клуба, и не очередной штаб для «перспективной» пророссийской партии.

Вместо этого – в столицу приходят наши, украинские до мозга костей (а патриотические позиции «Смартленда» так и прут из всех щелей Фейсбука) бизнесмены. К тому же – с солидным опытом отельного бизнеса: топ-менеджмент компании стажировался в Эстонии и Финляндии.

Покер-фейс от победителей

Лишь распоследний ленивец не нашел в интернете информации об «отце-основателе» победителя аукциона – компании «Смартленд». Дескать, им был профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери. Финн по происхождению, мальтиец по проживанию… украинец в душе? Хм, так может это и неплохо? Профессионал игорного бизнеса плюс малоприбыльный (будем откровенны) отель в центре Киева, – что окажется после знака «равно»? Особенно, в свете легализации в Украине игорного бизнеса как такового?

Не потому ли сам президент Владимир Зеленский искренне поздравил компанию «Смартленд» радостным постом в Facebook?

«Победителю торгов – новому владельцу гостиницы «Днепр» – желаю, чтобы это прекрасное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением нашей столицы и желанной локацией для ее гостей. Убежден, государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае - руководит отелями», - отметил Президент.

Как видно, первое лицо страны отлично понимает, как важно не только продемонстрировать злопыхателям кейс реальной приватизации госимущества или по-настоящему прозрачную работу сервиса ProZorro – а и передать «народное добро» в хорошие руки. Защитив его при этом от врагов Украины, недоброжелателей и просто пройдох, желающих в очередной раз нагреться на богатстве многострадального, но гордого государства.