Новый ролик коньяка «Довбуш Карпатський» еще до официального релиза наделал немало шума в сети. Масштаб съемок в Карпатах привлек внимание как местного населения, так и многочисленных туристов.

Батальные сцены с участием почти 200 человек, огромные летающие огненные шары и киношная съемочная группа во главе с известным украинским режиссером Любомиром Левицким, автором фильмов «Штольня», «Тіні не забутих предків» и др., дают все основания утверждать, что работа смело может претендовать на звание блокбастера.

(на фото: слева - актер, справа - Любомир Левицкий, режиссер)

Бюджет проекта инсайдеры не раскрывают, намекнув только, что ролик «Довбуш Карпатський» без преувеличения можно назвать одним из самых дорогих рекламных видео в Украине.

Заинтриговать сумели, остается только дождаться официального релиза, который предварительно назначен на начало августа, а пока можем сложить предварительное впечатление по первым кадрам со съемок.

(кадры со съемок ролика коньяка «Довбуш Карпатський»):

По материалам портала drinks.ua