ВГО «Асоціація платників податків України» інформуємо про старт Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків - 2019» - найбільш важливого Проекту АППУ, який започаткований ще у 2011 році. Рейтинг вже став своєрідним брендом АППУ.





З 27 квітня 2020 року Асоціація стала власником знаку Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платників податків» та знаку Статуетки у вигляді жіночої постаті – символу Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків», яка поєднує у собі образ України та образ Слави, що підтверджено Свідоцтвами, що зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України.

09 липня 2020 року, підписано Меморандум про партнерство та співробітництво між Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» та Державною податковою службою України. ДПС України в особі Голови Олексія Любченко дали своє погодження всіляко сприяти якісному проведенню Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків — 2019». Співголовами Вищої рейтингової комісії Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків — 2019» є Голова ДПС України Олексій Любченко та Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе.

Незважаючи на ситуацію, яка склалася в Україні, та й у всьому світі загалом, АППУ вирішила не порушувати традицію та розпочати Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків - 2019» з 14 липня 2020 року.

Всеукраїнський Рейтинг проводиться у два конкурсні тури: перший тур – на обласному (регіональному) рівні у період: з 14 липня по 14 серпня включно (прийом заявок); другий тур на всеукраїнському рівні у термін: з 14 серпня по 14 вересня включно – визначення переможців І-го туру та граничний термін для подання номінантів на ІІ-й тур Рейтингу до Генеральної дирекції ВГО АППУ. Визначення переможців ІІ-го туру – 15 жовтня 2020 року.

У Рейтингу беруть участь підприємства трьох категорій – великі, середні, малі.

Участь на всіх етапах конкурсу для підприємств безкоштовна.

Вагому роль в оцінюванні відіграють не абсолютні, а відносні показники ефективності роботи підприємств. Кандидати на перемогу в Рейтингу повинні продемонструвати високі досягнення щодо повноти та своєчасності сплати податків та зборів, дотримання податкової дисципліни, кількості офіційно працевлаштованих осіб, розміру середньомісячної заробітної плати по підприємству, суми коштів, витрачених на соціальні програми та благодійні акції тощо.

Увага! В цьому році були внесено зміни до Положення про Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків», переліку номінацій, критеріїв оцінювання учасників Рейтингу, форми Заявки на участь Рейтингу.

НОМІНАЦІЇ РЕЙТИНГУ

1. Аграрний сектор

2. Промисловість

3. Будівництво

4. Транспорт

5. Фінанси

6. Медицина

7. Фармацевтика

8. Торгівля

9. Наука

10. Культура

11. Інформація та телекомунікації

12. Цифрова інформатика

Умови участі у Рейтингу:

1. Відсутність податкового боргу станом на 01 січня поточного року.

2. Відсутність заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01 січня поточного року.

3. Наявність статусу юридичної особи, платника податку на прибуток підприємств. Для платників податків у аграрній галузі можлива наявність статусу платника єдиного податку 4 групи.

4. Відсутність порушень податкового законодавства, доведених у судовому порядку протягом звітного року.

Критерії відбору номінантів:

1. Повнота та своєчасність сплати податків та зборів

2. Податкова дисципліна

3. Середньорічна заробітна плата по підприємству

4. Кількість робочих місць на підприємстві

5. Благодійність

6. Соціальний пакет роботодавця

7. За членство в Асоціації платників податків України номінантові надається додаткові 5 балів.

Отримуючи звання «Сумлінного платника податків», підприємство, окрім популяризації на власному прикладі чесного і прозорого ведення бізнесу, отримує суспільне визнання, вдячність держави за належне виконання своїх податкових зобов’язань і публічно закріплює свій статус надійного бізнес-партнера.

Кожен переможець нагороджується дипломом та статуеткою/значком.

Підставою для участі у конкурсі є Заявка платника податку.

Увага! Прийом Заявок на участь у Рейтингу «Сумлінні платники податків - 2019» за результатами діяльності попереднього року триватиме з 14 липня по 14 серпня 2019 року.

З питань реєстрації Заявки на участь у Рейтингу на обласному (регіональному) рівні звертайтеся до Територіальних відділень Асоціації платників податків України в областях та місті Києві, за місцем реєстрації платника податків.

За бажанням номінанта, Заявки на участь у Рейтингу на всеукраїнському рівні можуть подаватися безпосередньо до Генеральної дирекції Асоціації платників податків України.

Координатор Рейтингу – Начальник управління методології та роз’яснення податкового законодавства Ірина Білотіл: моб. (097) 65-85-699, [email protected]

Більш детальну інформацію можна переглянути на офіційному сайті ВГО АППУ за посиланням: https://appu.org.ua/rating/