Известная украинская писательница Лариса Ницой призвала запретить всю российскую музыку в Украине

По ее словам, Украина должна полностью запретить на всей своей территории российскую музыку. Ведь под эти песни в "Л/ДНР" пытали и пытают украинских бойцов.

Такое мнение она озвучила 2018 года для журналистов Обозревателя.

Она подчеркнула, что многие не понимают важности такого запрета, ссылаясь исключительно на общие этические причины.



"Очень много наших пленных, которые вернулись из плена... их пытали враги под российскую музыку! Они врубают свою российскую попсу и пытают наших бойцов!" – рассказала Ницой.

Она уточнила, что на сегодняшний день в Украине нет полноценной психологической реабилитации для ветеранов войны на Донбассе и в частности для освобожденных пленных. По ее мнению, Украина должна сделать все для того, чтобы защитить украинцев от влияния России. В первую очередь в Украине нужно запретить российский продукт.

"И представьте – эти бойцы идут по улице, или заходят в кафе, а там звучит эта музыка, под которую их пытали! Мы должны в первую очередь защитить этих людей! Мы должны подумать о них! Поэтому такую музыку, такой продукт надо запретить! Даже если бы такой пленный был один на всю Украину!" – подытожила писательница.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.