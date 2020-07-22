Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный рассказал детали о ликвидации зловонных свалок в Луганской области
Об этом чиновник сообщил в соцсети Фейсбук, пишет Znaj.ua. Приводим слова автора без комментариев.
Благодаря ГЭИ в Луганской области удалены две несанкционированные свалки на территории Попаснянского района.
Тогда было выявлено две несанкционированные свалки вблизи полигона ТБО Попаснянского района, а именно:
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▪за пределами населенного пункта пгт. Камышеваха напротив полигона – бесхозные отходы, площадью 1500 м² и о’объемом 450м3;
▪возле полигона и также за пределами Комищувахи – стихийную свалку на площади 25000 м² и о’объемом 7500 м³.
Тогда инспекторы выдали предписание председателю Попаснянской РГА ликвидировать эти свалки.
В июле ГЭИ была проведена повторная проверка и выявлено, что предписания выполнены – несанкционированных свалок больше нет.
Важно, что Госэкоинспекция не только контролирует соблюдение природоохранного законодательства, а и способствует тому, чтобы имеющиеся экологические проблемы оперативно решались.