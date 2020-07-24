Украинские предприятия могут скрывать нарушения природоохранного законодательства, когда недопускают инспекторов для проверки

Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный, передает Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев и изменений:

На єтот раз ГП «Кутское лесное хозяйство», что на Ивано-Франковщине, не пустило инспекторов на внеплановую проверку по обращению гражданина.

В лесничестве объяснили причины недопусков. В соответствии с ответом от ГП «Кутское лесное хозяйство», человек, который обратился по проверке лесхоза в ГЭИ, ранее работал на хозяйстве и допустил самовольную вырубку деревьев на сумму более 200 тысяч гривен. После увольнения данного работника он начал угрожать госпредприятию тем, что будет жаловаться в Госэкоинспекции.

Кроме того, в письме от лесничества отмечается, что сейчас часть сотрудников работает удаленно, а большинство задействовано на ликвидации последствий наводнений. Поэтому ни одного сотрудника для сопровождения инспекторов предоставить не могут.

ГП «Кутское лесное хозяйство» сообщили, что из-за наводнения до сих пор нет допуска к большинству кварталов предприятия. Хотя инспекторы, прибывшие на проверку, утверждают другое: дороги и подъезды восстановлены.

Будем разбираться с этой ситуацией, ведь именно в лесхозах происходит больше всего незаконных рубок. Недопуск инспекторов может быть тревожным звоночком, который сигнализирует, что предприятия могут осуществлять значительные нарушения природоохранного законодательства.