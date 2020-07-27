По известной всем причине, начало отпускного сезона затянулось. Но мир потихоньку отходит от шока, вызванного пандемией, и приспосабливается жить, работать и отдыхать в новых условиях. Постепенно открываются границы, и шаг за шагом восстанавливается авиасообщение. Египет стал одной из первых стран, куда возобновилась чартерная программа из Украины. Туроператор Coral Travel 4 июля отправил первых туристов в Шарм-эль-Шейх, несколькими днями позже открылась Хургада, а в августе начнутся региональные полетные программы из Львова, Запорожья и Харькова.

Египет открыл границы не только потому, что отдых на Красном море популярен и востребован. Главное – страна полностью подготовилась к приему туристов, разработав и внедрив большую комплексную программу по обеспечению комфортного и безопасного отдыха в период COVID-19. Недаром МОЗ Украины внес Египет в «зеленую» зону безопасных для пребывания стран. Это означает, что украинцы, прилетающие из Египта, не обязаны проходить обсервацию / самоизоляцию.

В этом убедились журналисты ведущих украинских СМИ во время пресс тура, организованного туроператором Coral Travel, который прошел в Шарм-эль-Шейхе с 21 по 25 июля. Принимал гостей Rixos Premium Seagate 5*deluxe – воплощение роскоши и изысканности на берегу Красного моря.

В многочисленных репортажах украинских журналистов уже не раз говорилось о строгих мерах предосторожности в главном аэропорту страны - Борисполе. Пресс группа отметила, что готовность аэропорта Шарм-эль-Шейха к приему туристов ни в чем не уступает Борисполю: температурный скрининг, дезинфекция багажа и ручной клади, повсюду санитайзеры, обязательное ношение масок, строгое соблюдение социальной дистанции пассажиров.

Работа принимающей стороны Coral Travel в Египте - ODEON Tours – проходит с соблюдением всех необходимых мер по защите от коронавируса, компания готова обслуживать гостей согласно нормам и правилам безопасности. Об этом журналистам рассказал Абдалла Тарек, руководитель операционного подразделения компании. Да и на собственном опыте журналисты смогли убедиться в надежности и своевременности всех предосторожностей: 50% заполняемость транспорта при трансфере, наличие санитайзеров, соблюдение масочного режима, экскурсии проводятся небольшими группами. Пресс-группе довелось попасть на морскую прогулку и покататься на квадроциклах. Нужно отметить, что в настоящее время разрешены только экскурсии в туристических зонах вблизи курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада. Экскурсий в Каир, Луксор, Израиль и все другие «дальние» места пока не будет, до стабилизации эпидемиологической ситуации.

За 5 дней пресс-тура журналисты не только успели провести ряд встреч, побывать на экскурсиях, снять репортажи, но и осмотреть несколько отелей, чтобы лично убедиться в готовности Египта предоставлять безопасное обслуживание нашим туристам.

Согласно требований Всемирной организации здравоохранения, Министерства туризма и древностей Египта в гостиницах был осуществлен ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности отдыха. Надо заметить, что принимать гостей имеют право только те отели, которые получили Hygiene Safety Certificate. Этот сертификат подтверждает соблюдение обновленных протоколов безопасности, разработанных и внедренных в связи с распространением коронавируса на базе требований и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Поэтому для гостей пребывание в таких отелях безопасно. В настоящее время большое количество отелей Хургады и Шарм-эль-Шейха готовы принять туристов в соответствии с этими требованиями.

Чтобы обеспечить соблюдение всех стандартов и протоколов, каждый отель имеет специального менеджера по гигиене и безопасности, а заполняемость гостиниц не должна превышать 50% (с 1 июля).

Новые правила работы гостиниц Египта:

• При регистрации гостей заполняется Бланк самодекларации, которая охватывает симптомы COVID-19. Гость, имеющий эти симптомы, должен пройти медицинское обследование.

• Температурный скрининг гостей проводится по прибытии в отель, а также при любом последующем въезде в отель и во всех ресторанах.

• Специализированные медицинские и санитарно-гигиенические группы работают по вызову в случае выявления симптомов COVID-19.

• Разработаны детальные процедуры изоляции и карантина гостей или сотрудников, у которых есть подозрение или подтвержденный диагноз COVID-19.

• Сотрудники проходят специальное обучение по симптомам и профилактическим мероприятиям от COVID-19.

• Температурный скрининг персонала проводится по меньшей мере раз в день.

• Стерилизация багажа при заселении.

• Гостям выдаются средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), в свободном доступе есть санитайзеры.

• Каждый час на территориях общего пользования осуществляется санобработка и дезинфекция.

• Ежедневная уборка номеров осуществляется с использованием средств для профилактики распространения коронавирусной инфекции. После выселения номер подлежит полной дезинфекции и вентиляции в течение 12:00. Максимальное заполнение номера 2 + 2.

• При пользовании лифтами в отеле необходимо носить маску и соблюдать разметку социальной дистанции.

• Система All Inclusive работает, однако пищу подают официанты. Открытая выкладка блюд осуществляется под защитными экранами. Поощряется использование одноразовых столовых приборов и стаканов.

• В кафе, барах и ресторанах столики размещаются на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Посетители обеспечены санитайзерами для рук.

• Бассейны регулярно дезинфицируются. Территория вокруг них и пляжи убираются по графику.

• Лежаки расставлены на расстоянии 2 м друг от друга, пляжные полотенца подаются в номер.

• Тренажерные залы открыты, дезинфицирующая обработка осуществляется каждый час. Спортивное снаряжение расставлено с учетом необходимости социального дистанцирования.

• СПА-процедуры запрещены, детские площадки не работают, также не работает кальян.

• Развлекательные активности на пляже или в бассейне минимизированы, чтобы избежать скопления людей. Однако аниматоры работают с детьми и взрослыми в безопасном формате.

• Дайвинг разрешен. Количество участников ограничено, всем измеряется температура, а снаряжение стерилизуется после каждого использования.

• Развлечения в курортных городах ограничены.

Кроме обоих Риксосов - Rixos Premium Seagate 5*deluxe и Rixos Sharm El Sheikh 5*Deluxe, журналисты проинспектировали отель другой ценовой категории - Otium Family Amphoras Beach Resort 5*, который также получил столь необходимый Hygiene Safety Certificate и уже принимает гостей. Отель входит в сеть Oti Hotels & Resorts International. Журналисты с удовольствием убедились, что качество есть качество даже в отелях поскромнее, где гарантированы те же самые меры предосторожности, что и в премиальных резортах.

Список Рекомендуемых отелей Египта от Coral Travel можно найти по ссылке.

Ко всему вышесказанному можно добавить, что для привлечения туристов, правительство Египта отменило для украинцев плату за туристические визы до 31 октября 2020, а предполагаемое повышение цен на входные билеты в музеи отложено до будущего года. Для въезда в Египет необходимо иметь обычный полис медицинского страхования, ПЦР-тестирование делать не нужно.

В настоящее время Coral Travel предлагает туристам бронирование туров без предварительного взноса по ценам низкого сезона, а условия отказа от тура также очень привлекательны.

Ради безопасности туристов, туроператор подготовил самый полный на рынке пакет страхования, включая лечение от COVID-19 в стране пребывания. Те туристы, которые приобретут дополнительный страховой полис от невыезда, также будут защищены от финансовых потерь в случае возможного заболевания COVID-19 накануне отпуска.

Также в этом сезоне Coral Travel представил первое официальное мобильное приложение для туристов, которое будет незаменимым помощником в туре. С его помощью планирование отдыха стало невероятно удобным и простым, а сам отдых - более ярким и насыщенным. Нужно просто ввести в приложение данные приобретенного тура - и все необходимое, начиная от ваучера, авиабилетов, страховки, до возможности заказать интересные экскурсии и даже прогноз погоды на курорте, будет под рукой.

В течение всех лет своей деятельности туроператор Coral Travel работает в соответствии со специальной системой качества, основанной на высоких мировых стандартах. В это непростое время компания ответственно относится к ситуации в мире и использует все меры предосторожности, следуя указаниям официальных органов власти. Coral Travel готов предоставить своим туристам безопасные условия для здорового и счастливого отдыха.