На сегодняшний день продолжаются рейдерские атаки на группу предприятий, которые работают под брендом АЗС «МОТТО», а при странной молчаливой позиции антирейдерской комиссии Минюста и правоохранителей сохраняются угрозы незаконной смены собственников и перерегистрации активов на подставных лиц-рейдеров.



Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Денис Мацкевич, представляющий интересы компании «МОТТО ТРЕЙДИНГ», передает Голос.



Также, по словам директора и учредителя компании ООО «Фриз Оил Групп» (владелец части объектов АЗК, которые работают под брендом «МОТТО») Кирилла Белошицкого, начиная с 2018 года, на сеть бренда «МОТТО» осуществляется давление, а также есть подтвержденные факты неправомерных мероприятий - рейдерского захвата и бандитизма.



«По поддельным паспортам в 2018 г. была совершена первая фиктивная сделка. Были подписаны так называемые «учредительные документы», некие «протоколы», акты с поддельными подписями по поддельному паспорту, и этот факт установлен досудебным следствием. В том числе уже есть экспертизы, которые подтверждают, что я как учредитель и как директор данных подписей на документах не ставил», - рассказал он.



По его словам, компания «Фриз Оил Групп» в правовом поле уже два года защищает свои права, «в том числе права инвесторов и других соучредителей-акционеров Группы «МОТТО», которые работают под этим брендом».



«Я и мои коллеги – другие акционеры-участники, которые работают под брендом «МОТТО», обращаемся к президенту, к министру юстиции, главам МВД и СБУ, с просьбой разобраться в этой ситуации, что бы дали нам возможность работать и не допустили эти факты бандитизма, рейдерства и неправомерного захвата чужого имущества», - заявил директор «Фриз Оил Групп».



Как добавил адвокат Денис Мацкевич, рейдерские атаки происходят от «подставной индийской компании «Аруди Венчурс Прайвит Лимитед», а лица, которые используют ее, подделывают документы, которые затем подаются в различные органы государственной власти, суды, правоохранительные органы и на основании этой поддельной документации происходят незаконные регистрационные действия, меняются собственники и руководители предприятий, отчуждаются корпоративные права».



Он также пояснил, что логика рейдеров сейчас понятна: из-за того, что в судах при публичных и состязательных процессах фиктивные документы теряют юридическую силу, а регистрационные действия отменяются, оппоненты пытаются добиться своего посредством комиссии Минюста, которая единолично и непрозрачно принимает решения по рейдерским кейсам. А кулуарные манипуляции вокруг дела «МОТТО» стали очевидными еще из-за того, что комиссия по заявлению оппонентов, по поддельным документам в нарушение сроков на обжалование (2 месяца) все-таки странным образом приняла жалобу правонарушителей.



«Несмотря на то, что следствие, а также экспертизы, которые проводятся в рамках уголовного производства, установлено, что «Аруди» является подставной компанией, что директора и ее участники не имеют понятия о том, что здесь происходит от ее имени, Минюст принимает жалобу… и завтра по действиям, которые проходили 2 года назад в Госреестре, будет рассматриваться эта жалоба», - сообщил Денис Мацкевич.