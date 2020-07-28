Систему экологического контроля можно перезагрузить в Украине с помощью важного законопроекта

Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев:

Глобальные вызовы требуют от Украины создания действенной системы экологического контроля. В условиях, когда чистый воздух, свежая вода, умеренные температуры превращаются в роскошь, государству нужно максимально быстро и эффективно выявлять нарушителей природоохранного законодательства и влиять на них так, чтобы в будущем не было соблазна повторять противоправные действия.

Но сегодня такой системы, к сожалению, не существует. И одна из коренных причин – архаичность и недостаточная требовательность законов. Это проявляется в неповороткой и забюрократизированной процедуре инспекционных проверок, недостаточной ответственности субъектов хозяйства, безнаказанности в случае воспрепятствования органам экоконтроля.

Решить проблему поможет законопроект №3091 "О государственном экологическом контроле", который с февраля 2020 года находится на рассмотрении Верховной Рады. Это первый такой комплексный документ, который охватывает всю природоохранную сферу.

Что в нем самое важное?

Устраняется ряд препятствий, которые ослабляли экологический контроль. Например, снята необходимость уведомления о плановые мероприятия, расширен круг лиц, по обращению которых могут проводиться внеплановые проверки, увеличен срок продолжительности мероприятий контроля (для некоторых субъектов хозяйства).

Усиливается ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Впервые в украинской истории в этой отрасли внедряется хозяйственная ответственность для юридических лиц и Фопов. Она будет двух видов – штраф или временное ограничение той деятельности, что наносит вред экологии. То есть у предприятия-злостного нарушителя даже могут забрать или приостановить действие лицензии.

Устанавливается штраф за недопуск инспектора к проверкам – 100-200 кратный размер минимальной зарплаты. В случае невыполнения предписания инспектора – штраф в шістдесятикратному размере минимальной зарплаты. Это, наконец, уничтожит порочную практику блокирования работы экоконтроля со стороны руководителей предприятий, которые могут просто дать приказ охране не пропускать инспектора на проходной и спокойно чувствовать себя безнаказанными.

Экологический контроль становится открытым за счет создания интегрированной автоматизированной системы "Экологический инспектор", в которую будут вноситься планы проверок, планы мероприятий и отчеты. Причем эта система будет общедоступной, что снимет все подозрения относительно давления государства на бизнес.

Убирается дублирование полномочий между различными государственными учреждениями. Функции по проверке хозяйствующих объектов будут сосредоточены в Государственной экологической инспекции, Государственной лесной охраны, Службы государственной охраны природно-заповедного фонда Украины, органов рыбоохраны и других их заберут. За последние останутся функции противодействия нарушителям-физическим лицам.

Фактически законопроект №3091 перезагрузит всю систему экологического контроля в Украине. Она сможет выполнять свою важнейшую функцию – формировать среди предпринимателей и граждан культуру уважения к окружающей среде как самого ценного нашего ресурса. И таким образом достигать лучшей экологии как залога стабильного развития государства.