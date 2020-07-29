В Запорожье водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде и выгнал участника АТО
Слова пострадавшего украинского воина приводит "Просвіта".
"Уважаемые братья – участники боевых действий. Сегодня, 28 июля в 13.30 на остановке транспорта «Вул. Чаривная» (Шевченковский район) водитель маршрутки № 74 гос. номер АР 8305 ВН отказал мне в проезде после предъявления удостоверения УБД в полупустой маршрутке", отметил бывший военнослужащий.
По его словам, маршутчик вел себя довольно грубо.
"На мой вопрос причины отказа, сказал, что пустые места для нормальных людей, которые платят деньги… Напомнил ему о правилах проезда, то в грубой форме начал выгонять. Сделал фото этого хамло, на котором вы видите отношение к человеку", - отметил участник АТО.
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Также боец уверен, что водитель должен понести наказание за такой поступок.
"По большому счету, ему надо вставить этот средний палец в соответствующее место. Хамство должно быть наказуемо. И еще следует сообщить информацию и фото соответствующему чиновнику горсовета. Всем адекватным людям прошу распространять эту информацию, чтобы это хамло стало «звездой» Интернета", - заключил защитник Украины.
Ранее мы сообщали, что в киевской маршрутке водитель обматерил супругу погибшего воина АТО.
По словам сына пострадавшей, вопиющий инцидент произошел на 177-м маршруте.
При входе в маршрутку женщина предъявила удостоверение "Член семьи погибшего". Но на это она услышала лишь нецензурную брань от водителя маршрутки.
Чтобы разобраться в ситуации подключились ветераны и активисты.
Они собрались около станции метро "Бориспольская", где останавливается маршрутка. Там хотели пообщаться с самим водителем и представителями компании перевозчика.
Но на встрече появился лишь директор компании, который заявил, что уволил недобросовестного водителя, а сам виновник так и не явился.
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