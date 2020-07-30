Российский поэт Дмитрий Быков высказал мнение, что РФ и Украина в будущем будут близкими странами

Соответствующее заявление было сделано 2018 года в интервью журналисту Евгению Киселеву в его авторской программе на телеканале "Прямой", передает издание Обозреватель.

По словам Быкова, он не может объяснить, почему так уверен в объединение Украины и России, но писатель в этом совершенно не сомневается. Он отметил, что Украина - это другая страна, но это не чужой мир для россиян, ведь это не Америка, потому РФ и Украина будут вместе.

"Какое-то совершенно иррациональное чувство, с которым сейчас никто не согласится, мне подсказывает, что Украина и Россия будет вместе. А как это, я не знаю, почему это так, я не знаю. Казалось бы, невозможно перейти через то, что сейчас происходит. Но поскольку все прежнее будет отменено, я абсолютно уверен, что мы будем вместе", - сказал он.

Быков признался, что в Украине не чувствует себя как за рубежом.

"Украина - это другая страна, но это не чужой мир для россиян, не Америка... Здесь я на Родине, я в Киев ездил постоянно. Ничего не могу с собой поделать, я понимаю, что говорю очень неправильные вещи, простите меня все, но что же делать, мне почему-то кажется, что мы будем вместе. Как, почему, не знаю", - добавил поэт.

Также ранее сообщалось, что Дмитрий Быков дал прогноз по судьбе аннексированного Крыма.

В частности, он считает, что аннексированный РФ полуостров Крым больше не вернется Украине. По его мнению, даже если Крым вернется в Украину - его прежнего не будет, ведь он себя плохо чувствует и фактически загублен.

Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.

Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.

Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.