Врач рассказала о тяжелых условиях работы с больными "китайским" вирусом





Как передает Politeka.net , историей поделилась эндокринолог из Закарпатья Яна Свердлюк на своей страничке в Facebook.

По ее словам, мир поистине разделился на две половинки - одни считает, что "китайский" вирус существует и он опасен, другие думают, что это всемирный заговор.

"Мы и рады бы уже, чтобы этот так называемый заговор закончился, но количество и тяжесть пациентов не уменьшается", – отметила врач. Кроме того, она рассказа о случае, который случился с больным.

"Молодой человек, на кислородный маске, задыхаясь, спрашивает: я буду жить? Слезы заливают маску и дыхания не хватает уже врачам... Он тоже не верил... Третья смена прошла, ничего не меняется...Силы реально заканчиваются ... Коллеги, спасибо за команду!", - отметила медик.

Напомним, что с начала эпидемии в Украине заразились почти 70 тыс. человек. Скончались 1693 пациента, выздоровели – 38 752.



Только за последние сутки в Украине подтвердили 1090 случаев заболевания инфекцией.