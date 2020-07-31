Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 «Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації» та Закону України від 17 березня 2011 року № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади» наказом ДПС затверджено склад Колегії Державної податкової служби України у кількості 11 осіб.

До складу увійшли: Голова ДПС України Олексій Любченко, перший заступник Голови ДПС України Наталія Рубан, заступник Голови ДПС України Михайло Тітарчук, заступник Голови ДПС України Євген Олейніков, заступник Голови ДПС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Наталія Калєніченко, начальник Офісу великих платників податків ДПС України Микола Чмерук, перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко, Президент ВГО АППУ, Віце-президент Європейської асоціації платників податків, член Наглядової Ради УРБ, Надзвичайний і Повноважний Посол Грігол Катамадзе, Бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький, Голова Центральної Ради Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної податкової служби Олександр Кислиця.

«Залучення до роботи Колегії ДПС представників інших органів влади та громадських організацій сприятиме неупередженості під час розгляду результатів діяльності служби, обговорення її основних напрямів роботи, а також об’єктивного вирішення питань, які належать до компетенції ДПС» - як повідомляє прес-служба ДПС України.