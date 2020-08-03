Государственная пограничная служба заявила о закупке нового вида стрелкового оружия, которое находится на вооружении стран NATO
Госпогранслужба приобрела штурмовые винтовки UAR-15. Это новое стрелковое оружие, которое сейчас активно используется в различных странах, в том числе в Североатлантическом альянсе.
Первая организация, которая получит обновленное оружие – пограничный отряд “Дозор”. Первые винтовки уже поступили на вооружение и поставлены на баланс.
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Эти винтовки собирают в Украине. Производятся они из украинских и американских деталей. В перспективе это оружие должно полностью заменить автоматы Калашникова, которые уже сейчас считаются морально устаревшими.
Ранее мы писали, что путинский корабль устроил провокацию во время морских учений «Си Бриз-2020» в Черном море
Стало известно, что корабль РФ провоцировал болгарский военный корвет "Бодри" на международных учениях, пытаясь помешать их проведению.
Командир российского военного корабля потребовал покинуть этот сектор, так как страна-агрессор посчитала его своим. В свою очередь «Бодри» не стал вступать в конфронтацию, которая могла закончиться стрельбой, и изменил курс, выполнив незаконное требование.
При этом болгарский корабль находился в исключительной экономической зоне Украины.
Думская пишет, что после того, как в Черном море начались морские учения, Россия внезапно объявила о своих, участки которых вплотную проходят, а в нескольких местах даже пересекаются с зонами практических стрельб кораблей-участников «Си Бриз». Поэтому возникают ситуации, когда корабли могут находиться сразу в двух закрытых зонах.
Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу
Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Одессе
Также Politeka рассказывала, корабли НАТО покинули Одессу, но один срочно вернулся: всплыла настоящая причина, кадры