Государственная пограничная служба заявила о закупке нового вида стрелкового оружия, которое находится на вооружении стран NATO

Госпогранслужба приобрела штурмовые винтовки UAR-15. Это новое стрелковое оружие, которое сейчас активно используется в различных странах, в том числе в Североатлантическом альянсе.

Первая организация, которая получит обновленное оружие – пограничный отряд “Дозор”. Первые винтовки уже поступили на вооружение и поставлены на баланс.

Эти винтовки собирают в Украине. Производятся они из украинских и американских деталей. В перспективе это оружие должно полностью заменить автоматы Калашникова, которые уже сейчас считаются морально устаревшими.

Ранее мы писали, что путинский корабль устроил провокацию во время морских учений «Си Бриз-2020» в Черном море

Стало известно, что корабль РФ провоцировал болгарский военный корвет "Бодри" на международных учениях, пытаясь помешать их проведению.

Командир российского военного корабля потребовал покинуть этот сектор, так как страна-агрессор посчитала его своим. В свою очередь «Бодри» не стал вступать в конфронтацию, которая могла закончиться стрельбой, и изменил курс, выполнив незаконное требование.

При этом болгарский корабль находился в исключительной экономической зоне Украины.

Думская пишет, что после того, как в Черном море начались морские учения, Россия внезапно объявила о своих, участки которых вплотную проходят, а в нескольких местах даже пересекаются с зонами практических стрельб кораблей-участников «Си Бриз». Поэтому возникают ситуации, когда корабли могут находиться сразу в двух закрытых зонах.

Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу

Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Одессе

Также Politeka рассказывала, корабли НАТО покинули Одессу, но один срочно вернулся: всплыла настоящая причина, кадры