Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований розповів про це на своій сторінці у мережі Facebook.
Про це пише Знай.юа. Наводимо слова автора без коментарів.
На Харківщині суд зупинив рубки у Таранівському та Задонецькому лісництвах, що здійснювало ДП «Зміївське лісове господарство».
Лісові господарства створено, щоб вести облік і відтворення, охорону й захист лісів. Проте часто їхнє керівництво, на жаль, забуває про ці головні обов’язки. Однак регулярно проводяться недоцільні санітарні рубки. Тому Держекоінспекція звернулася до суду.
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Наприкінці липня ми отримали постанову Другого апеляційного адміністративного суду щодо ДП «Зміївське лісове господарство» із позитивним результатом. А саме: заборона (зупинення) виконання робіт – рубок у певних кварталах Таранівського та Задонецького лісництв до виконання пунктів припису Держекоінспекції.
Тепер будемо використовувати судову практику для припиняння діяльності лісгоспів у частині вирубки лісу. Успішний судовий процес здатен принести довготермінові результати для захисту природи, збереження біорізноманіття й об’єктів природно-заповідного фонду.
Збережемо наш ліс – збережемо наше майбутнє.