Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований розповів про це на своій сторінці у мережі Facebook.

Про це пише Знай.юа. Наводимо слова автора без коментарів.

На Харківщині суд зупинив рубки у Таранівському та Задонецькому лісництвах, що здійснювало ДП «Зміївське лісове господарство».

Лісові господарства створено, щоб вести облік і відтворення, охорону й захист лісів. Проте часто їхнє керівництво, на жаль, забуває про ці головні обов’язки. Однак регулярно проводяться недоцільні санітарні рубки. Тому Держекоінспекція звернулася до суду.

Популярные статьи сейчас

Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье..."

Гросу без штанов пошла по стопам Асмус, пикантные кадры облетели сеть: "Это не кровать, это..."

Судья «Мастер Шеф» рассказал секреты приготовления вкуснейших котлет: «Обязательно беру…»

Эпатажная Бузова в белом мини и чулках показала свой «талант», сеть кипит: «Кровь из ушей пошла»
Показать еще

Наприкінці липня ми отримали постанову Другого апеляційного адміністративного суду щодо ДП «Зміївське лісове господарство» із позитивним результатом. А саме: заборона (зупинення) виконання робіт – рубок у певних кварталах Таранівського та Задонецького лісництв до виконання пунктів припису Держекоінспекції.

Тепер будемо використовувати судову практику для припиняння діяльності лісгоспів у частині вирубки лісу. Успішний судовий процес здатен принести довготермінові результати для захисту природи, збереження біорізноманіття й об’єктів природно-заповідного фонду.

Збережемо наш ліс – збережемо наше майбутнє.