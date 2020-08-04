Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований розповів про це на своій сторінці у мережі Facebook.

Про це пише Знай.юа. Наводимо слова автора без коментарів.

На Харківщині суд зупинив рубки у Таранівському та Задонецькому лісництвах, що здійснювало ДП «Зміївське лісове господарство».

Лісові господарства створено, щоб вести облік і відтворення, охорону й захист лісів. Проте часто їхнє керівництво, на жаль, забуває про ці головні обов’язки. Однак регулярно проводяться недоцільні санітарні рубки. Тому Держекоінспекція звернулася до суду.

Наприкінці липня ми отримали постанову Другого апеляційного адміністративного суду щодо ДП «Зміївське лісове господарство» із позитивним результатом. А саме: заборона (зупинення) виконання робіт – рубок у певних кварталах Таранівського та Задонецького лісництв до виконання пунктів припису Держекоінспекції.

Тепер будемо використовувати судову практику для припиняння діяльності лісгоспів у частині вирубки лісу. Успішний судовий процес здатен принести довготермінові результати для захисту природи, збереження біорізноманіття й об’єктів природно-заповідного фонду.

Збережемо наш ліс – збережемо наше майбутнє.