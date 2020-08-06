Судьба Дарницкой ТЭЦ решится в ближайшее время

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. Приводим слова автора без комментариев.

Сегодня я рассказал представителям СМИ об экологической опасности, которую несет озеро «Горячка», что является техническим водоемом Дарницкой ТЭЦ.

Замечу, что 31 июля Государственная экологическая инспекция Украины наконец смогла начать проверку предприятия. По результатам проверки, которая продлится до 14 августа киевляне узнают реальные данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Во время забора проб из золоотвала присутствовал народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики в Верховной Раде Oleksandr Marikovski, а также экоактивисты. Отмечу, что по результатам проверки будет решена дальнейшая судьба Дарницкой ТЭЦ. Если при комплексной проверке будут найдены серьезные нарушения в работе Дарницкой ТЭЦ, то на предприятие будет наложен штраф, или даже приостановлена его деятельность до устранения выявленных недостатков.

Напомню, что Дарницкую ТЭЦ было построено 65 лет назад, в 1954 году. Тогда еще не было современных представлений об экологической безопасности, а вокруг была санитарная зона в 1,5 км шириной. Сейчас вплотную до озера «Горячка» идет активное строительство жилых комплексов и торгово-развлекательных центров. С модернизацией ТЭЦ от использования этой технической водоема необходимо отказаться, а ее территории рекультивировать.