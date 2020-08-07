Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований розповів, для чого провів прес-конференцію посеред Дніпра і голоніж

Про це пише Знай.юа з посиланням на його сторінку у Фейсбук. Далі наводимо слова автора без змін.

Сьогодні провів незвичну прес-конференцію про екологічний стан головної річки України. Задля того, щоби оцінити масштаби екологічого лиха ми разом з журналістами спілкувались посеред Дніпра…

Зі світлин ви можете побачити, що легендарна річка міліє. На жаль, це не єдина проблема Дніпра. Чому важливо врятувати екосистему однієї з найбільших річок Європи?

Дніпро дає 80% водних ресурсів для господарства країни, він забезпечує водою 2/3 території України, у тому числі 50 великих міст та промислових центрів, близько 10 тисяч підприємств, 50 великих зрошувальних систем і 4 атомні станції.

Проблеми екосистеми Дніпра можна звести до трьох основних:

Хімічне забруднення води. Обміління Дніпра. Збіднення біологічного різноманіття.

Що треба зробити, аби змінити ситуацію?

▪️По-перше, необхідна комплексна програма санації Дніпра, в якій будуть задіяні центральні та місцеві органи влади, громадський сектор і наші міжнародні партнери.

▪️По-друге, потрібно суттєво підвищувати штрафи за забруднення водойм. Особливо це стосується великих підприємств, які сьогодні є головними забруднювачами.

▪️По-третє, забезпечити навколо водних об’єктів Дніпра оптимальне поєднання лісових насаджень та лук, припинити там незаконні будівництва.

▪️По-четверте, посилити державний нагляд і контроль за скидами з підприємств і дотриманням режиму господарювання у водоохоронних зонах.

▪️По-п’яте, на законодавчому рівні змусити власників великих підприємств встановити систему дощової каналізації з очисними спорудами.

▪️По-шосте, на законодавчому рівні обмежити використання фосфатів в товарах побутової хімії, які масово потрапляють до Дніпра, а також розпочати модернізацію очисних споруд за передовими світовими технологіями.

Державна екологічна інспекція готова виконувати і виконує свої функції для захисту екології Дніпра. Проте, ми діємо в межах чинного законодавства і далеко не все залежить від нас. Тому, якщо хочемо врятувати головну річку України, про це слід говорити на вищому державному рівні. І не лише говорити, але ухвалювати конкретні дієві рішення. ДЕІ в межах власного функціоналу буде їх виконувати й робити все можливе, аби зберегти Дніпро для наступних поколінь українців.