Правоохранители вместе с экологами собрались наказать компанию "Альтком", которая нарочно загрязнила реку во время ремонта дороги
Об этом председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный заявил на своей странице в сети Facebook. Он также опубликовал видео, как рабочие сбрасывали отходы в воду (чтобы посмотреть, скрольте вниз).
"Преступная небрежность – именно так можно назвать действия работников подрядной организации «Альтком». 7 августа они во время фрезерования дорожного покрытия на мосту через реку Кильтичия на дороге Н-30 в Бердянском районе Запорожской области выбросили отфрезерованный асфальтобетон вдоль моста", - рассказал руководитель Госэкоинспекции.
Курс валют резко изменится после выходных, доллару будет несладко: чего ждать украинцам
Украинцам придется вернуть пенсии и субсидии, важное разъяснение: кого оставят без денег
Мокрая Дорофеева пошалила в бассейне в микро купальнике, Потап не выдержал: «Уже перебор»
Пенсии взлетят после повышения минималки, новые суммы и когда ждать денег: "Повысят дважды"
Андрей Малеваный добавил, что экологи вместе с представителями полиции быстро отреагировали на сигнал и провели все необходимые мероприятия. Специалисты оценивают вред окружающей среде, которую подрядчики вызвали своими небрежными действиями.
"По поручению Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского на место происшествия оперативно выехали представители Госэкоинспекции вместе с Нацполіцією. Сейчас составлен план-схему места, сделаны все замеры и отобраны образцы почвы и воды. Госэкоинспекция подссчитывает сумму ущерба для предъявления руководству компании «Альтком»", - подчеркнул Андрей Малеваный.
Напомним, Андрей Малеваный рассказал о дальнейшей судьбе Дарницкой ТЭЦ: "решится по результатам проверки".
Кроме того писали, что Андрей Малеванный анонсировал перезагрузку экологического контроля в Украине и предупредил о новых штрафах
Сообщали также, что Андрей Малеваный рассказал о сопротивлении инспекторам деи на Черниговщине « " настоящая проблема»