Правоохранители вместе с экологами собрались наказать компанию "Альтком", которая нарочно загрязнила реку во время ремонта дороги

Об этом председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный заявил на своей странице в сети Facebook. Он также опубликовал видео, как рабочие сбрасывали отходы в воду (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"Преступная небрежность – именно так можно назвать действия работников подрядной организации «Альтком». 7 августа они во время фрезерования дорожного покрытия на мосту через реку Кильтичия на дороге Н-30 в Бердянском районе Запорожской области выбросили отфрезерованный асфальтобетон вдоль моста", - рассказал руководитель Госэкоинспекции.

Андрей Малеваный добавил, что экологи вместе с представителями полиции быстро отреагировали на сигнал и провели все необходимые мероприятия. Специалисты оценивают вред окружающей среде, которую подрядчики вызвали своими небрежными действиями.

Асфальт Злочинна недбалість – саме так можна назвати дії працівників підрядної організації «Альтком». 7 серпня вони під час фрезерування дорожнього покриття на мосту через річку Кiльтичiя на дорозі Н-30 у Бердянському районі Запорізької області викинули відфрезерований асфальтобетон обабіч мосту. За дорученням Міністра захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський на місце події оперативно виїхали представники Держекоінспекції разом з Нацполіцією. Наразі складено план-схему місця, зроблені всі заміри та відібрані зразки ґрунту та води. Держекоінспекція розраховує суму збитків для пред’явлення керівництву компанії «Альтком». Gepostet von Андрій Мальований am Sonntag, 9. August 2020

"По поручению Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского на место происшествия оперативно выехали представители Госэкоинспекции вместе с Нацполіцією. Сейчас составлен план-схему места, сделаны все замеры и отобраны образцы почвы и воды. Госэкоинспекция подссчитывает сумму ущерба для предъявления руководству компании «Альтком»", - подчеркнул Андрей Малеваный.

Напомним, Андрей Малеваный рассказал о дальнейшей судьбе Дарницкой ТЭЦ: "решится по результатам проверки".

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