Услуги Госэкоинспекции теперь доступны в новом приложении для смартфонов.
Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. "Знай.иа" приводит слова автора без комментариев.
Государственная экологическая инспекция в смартфоне!
Отныне всю историю проверок любого предприятия в Украине Госэкоинспекцией можно узнать в удобном социальном сервисе SaveEcoBot!
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Этот сервис состоит из чат-ботов, которые доступны в Telegram, Viber и Facebook Messenger, а также с сайта. В сотрудничестве с командой активистов Save Dnipro теперь на SaveEcoBot можно посмотреть актуальную информацию относительно проверок, которые осуществляет деи на предприятиях, в частности о:
- предмет и даты проверки;
- контролирующий орган;
- объекты и подразделения предприятия;
- результаты проверки;
- выявленые нарушения и санкции за них.
Также вся информация классифицируется по типу проверок (экологические, энергетические или санитарные) и их статусом (запланированы, проведены, не проведены, недопуск).
Система работает на базе реестров ГЭИ, которые по моему поручению были наполнены необходимой информацией. То есть, вся информация о проверках инспекции отныне аккумулирована в одном месте.
Спасибо, Save Dnipro за сотрудничество на пути к диджитализации и прозрачного экологического контроля!
Пользуясь случаем, прорекламирую также другие функции SaveEcoBot. Здесь также можно узнать о качестве воздуха со станций мониторинга в разных городах, найти информацию из реестра оценки воздействия на окружающую среду за выбранной областью или предприятием, ознакомиться с разрешительными документами на загрязнение и прочитать информацию об экологическом налоге.
Удобно, наглядно и быстро, рекомендую!