Услуги Госэкоинспекции теперь доступны в новом приложении для смартфонов.

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. "Знай.иа" приводит слова автора без комментариев.

Государственная экологическая инспекция в смартфоне!

Отныне всю историю проверок любого предприятия в Украине Госэкоинспекцией можно узнать в удобном социальном сервисе SaveEcoBot!

Этот сервис состоит из чат-ботов, которые доступны в Telegram, Viber и Facebook Messenger, а также с сайта. В сотрудничестве с командой активистов Save Dnipro теперь на SaveEcoBot можно посмотреть актуальную информацию относительно проверок, которые осуществляет деи на предприятиях, в частности о:

- предмет и даты проверки;

- контролирующий орган;

- объекты и подразделения предприятия;

- результаты проверки;

- выявленые нарушения и санкции за них.

Также вся информация классифицируется по типу проверок (экологические, энергетические или санитарные) и их статусом (запланированы, проведены, не проведены, недопуск).

Система работает на базе реестров ГЭИ, которые по моему поручению были наполнены необходимой информацией. То есть, вся информация о проверках инспекции отныне аккумулирована в одном месте.

Спасибо, Save Dnipro за сотрудничество на пути к диджитализации и прозрачного экологического контроля!

Пользуясь случаем, прорекламирую также другие функции SaveEcoBot. Здесь также можно узнать о качестве воздуха со станций мониторинга в разных городах, найти информацию из реестра оценки воздействия на окружающую среду за выбранной областью или предприятием, ознакомиться с разрешительными документами на загрязнение и прочитать информацию об экологическом налоге.

Удобно, наглядно и быстро, рекомендую!