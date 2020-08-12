Министерство здравоохранения объединило несколько показателей в подсчете уровня опасности, за которым следует установление принадлежности к той или иной зоне

Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 12 августа отметил, что принято решение объединить в один показатель динамику и количество случаев на 100 тысяч населения. Теперь уровень опасности будут считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

"Проанализировав показатели, которые есть, мы пошли на то, чтобы сделать наши ограничения еще удобнее, еще понятнее - по каким критериям мы определяем к тому или иному уровню опасности", - заявил Степанов.

Министр добавил, что теперь также более четко определяется количество заполненных коек.

Так, согласно решению Кабмина, уровень заболеваемости будет определяться по таким критериям:

— наполненность коек;

— уровень тестирований;

— уровень новых заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней.

Следовательно, количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тысяч населения в течение 7 дней. А показатель заболеваемости должен быть не более 40 случаев на 100 тыс населения в течение 14 дней.

В случае, если заполняемость коек свыше 50%, тогда в регионе вводят оранжевый уровень, если больше 75% - красный.

Ранее мы сообщали, Степанов предупредил украинцев о начале второй волны эпидемии, которую ожидали только осенью. По его словам, в стране уже начали принимать экстренные меры, а именно закупать дополнительные аппараты для ИВЛ, оборудовать больше коек в медучреждениях для быстрой подачи кислорода больным.

Отметим, по состоянию на утро 12 августа за сутки в Украине выявили 1433 новых случаев китайского вируса.

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