Центр Разумкова опублікував нове соціологічне дослідження по Києву

Якби вибори пройшли найближчої неділі, то виборці які визначилися з вибором і готові прийти на дільниці, підтримали б такі політичні партії:

«УДАР Вiталiя Кличка» - 19,8%

«Слуга Народу» - 15%

«Опозицiйна Платформа - За Життя» - 11,5%

«Європейська Солідарність» - 11,4%

«Перемога Пальчевського» - 7,1%

«Сила і Честь» - 5,5%

ВО «Батьківщина» - 5,5%

«Голос» - 4,3%

Партія Шарія – 3,5%

ВО «Свобода» - 3,4%

Єдність 2,6%

Соціологи кажуть, що до Київської міської ради наразі проходять 7 партій.

Натомість, рейтинг «Єдності», «Самопомочі» та ВО «Свобода» знаходиться на межі статистичної похибки, що наразі не дозволяє цим політичним силам подолати прохідний бар’єр.

В коментарі для нашого видання експерт Олексій Боровський зазначив, що проблеми з потрапляння до міськради можуть виникнути і у ВО «Батьківщина».

«Перспективи «Батьківщини» поки туманні. ЇЇ потрапляння до міської ради знаходиться під великим питанням. Все через бліду кампанію та відсутність нових ідей. Штаб партії не створює інформаційного порядку денного через що втратив зв'язок з виборцем», - сказав він.

Терміни проведення дослідження: 21 липня - 1 серпня 2020 року. В рамках дослідження опитано 2000 респондентів методом особистого інтерв'ю.