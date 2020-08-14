Кабмин изменил правила въезда в Украину во время карантина китайского вируса

Как сообщает Politeka.net, подробности раскрыла пресс-служба украинского МИД.

Правительство внесло изменения в постановление о карантинных правилах и ограничениях в период с 1 по 31 августа 2020 года. В частности, расширило перечень лиц, которым не нужно самоизолироваться после пересечения границы. Теперь можно свободно въезжать людям, которые перевозят гемопоэтические стволовые клетки для дальнейшей трансплантации.

Кроме того, сейчас самоизоляцию после въезда в страну могут не проходить лица с отрицательным ПЦР-тестом, дети младше 12 лет, граждане или подданые стран с широким распространением болезни, которые не посещали такие государства последние 14 дней. Последние также могут въехать, если следуют через Украину транзитом и имеют документы о выезде в течение двух суток.

В списке также находятся:

дипломаты, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и их семьи;

дипломаты, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и их семьи; водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, поездов, локомотивов, морских и речных судов, автобусов, выполняющих регулярные рейсы;

инструкторы вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство во имя мира", которые готовят военных;

деятели культуры, которых пригласило украинское учреждение.

14 августа Минздрав также обновил распределение стран по карантинным зонам. Так ближайшие соседи Украины, Румыния, Молдова и Россия, остались в "красной" зоне, а вот Беларусь, Польша, Словакия и Венгрия перешли в "зеленую".

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Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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