Очень много украинцев зарабатывают немногим больше минималки

Как пишет Politeka.net, июне 2020 года более 20% украинских работников получили зарплаты до шести тысяч гривен, о чем свидетельствуют данные Госстата. Пресс-служба ведомства опубликовала статистику на официальном сайте.

Судя по этой информации, карантин ощутимо ударил по трудящимся и их доходам. Так в начале лета специалисты насчитали 6787,7 тысячи штатных работников, которым выплатили более 50% оклада на конец месяца. Это на 3,9% больше чем до ограничений, в марте было 7061,9 тысяч человек.

Согласно статистическим данным, 8,3% украинцев получили меньше минимальной зарплаты в 4 723 гривен. Как уже упоминалось, 20,2% заработали от 4,7 до 6 тысяч гривен. Кроме того, 5,6% выплатили от 6 до 6,5 тысяч, 5,3% - от 6, до 7 тысяч, 7,4% - от 7 до 8 тысяч, 10,9% - от 8 до 10 тысяч, 9,7% - от 10 до 12 тысяч, 10,7% - от 12 до 15 тысяч, 10% - от 15 до 20 тысяч, 5,3% - от 20 до 25 тысяч.

Всего 6,6% украинцев за свой труд официально получили более 25 тысяч гривен. Больше всего таких сотрудников оказалось в сферах авиационного транспорта (21,1%), финансов и страхования (19,2%), информации и телекоммуникации (19,1%); государственного управления и обороны, обязательного соцстрахования (14,1%).

Напомним, про рост зарплат в Украине: стало известно, кто получит прибавку.

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.

Также Politeka писала, что повышение зарплат обернется ударом, украинцев предупредили об опасности.