12-летнего Максима Ткачука из Волыни сняли с отбора на детское "Евровидение"



Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала ему на основании подпункта "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе Евровидения-2020.

Согласно этому пункту участник детского "Евровидения" отвечает требованиям Положения, если он не совершал концертную деятельность или не выступал на каких-либо мероприятиях в РФ, или оккупированным РФ территориям Украины.



Бабушка Максима, Лариса Владимировна, уверена, что это политическое решение НСТУ.

"Мне намекнули, что из-за песни "Смуглянка". Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснил. Я бы хотела у них спросить, чтобы они мне лично сказали почему. Ребенок набрал больше 12 тысяч голосов, и больше 30 тысяч просмотров. Если правда, что из-за "Смуглянки", то я не знаю, тогда в нашей стране вообще капец", - рассказала женщина изданию "Страна".

Стоить отметить, что в поддержку парня уже выступили нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Максим Бужанский. Второй уже направил депутатский запрос, с требованием предоставить доказательства его нарушения правил участия в отборе на песенный конкурс.

В комментарии журналистам PavlovskyNEWS, член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин отметил, что Максим ранее победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне. А этот конкурс был организован российской компанией Россотрудничество.

Напомним, весной 2020 года Максим выступил с песней «Смуглянка» на конкурсе в Лондоне и получил награды в трех номинациях, в соцсетях на мальчика раскритиковали и начали оскорблять за исполнение этой песни, назвав его "пропагандистом русского мира".

Напомним, что число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

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