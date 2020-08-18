ДТЭК в Киевской области запустил мобильное приложение «Мережі онлайн», которое позволит бытовым клиентам Киевоблэнерго со своего смартфона смогут узнавать о плановых и аварийных отключениях света, заказывать обслуживание приборов учета и передавать показания электросчетчика, сообщает пресс-служба

«ДТЭК как ответственная и надежная компания понимает потребности современных клиентов и создает для них удобные дистанционные сервисы. Клиентский сервис уже давно вышел за рамки посещений ЦОКов и использования стационарных компьютеров. Скорость жизни порой требует мгновенного решения вопросов. Поэтому мы упрощаем процессы обслуживания и строим новый клиентский сервис: удобный и простой, который дает возможность получить актуальную информацию и оформить большинство услуг онлайн», - отметил генеральный директор Киевоблэнерго Виталий Шайда.

Приложение уже доступно в AppStore и Google Play Market.

Для того, чтобы начать пользоваться новым сервисом, клиенту нужно скачать приложение и пройти регистрацию. После чего выбрать один из необходимых разделов:

Отключение. В этом разделе указывается перечень аварийных и плановых отключений электроэнергии. Так, клиент сможет оперативно узнать об отсутствии света и ориентировочное время восстановления электроснабжения. Здесь можно указать несколько адресов, по которым можно будет отслеживать информацию об отключении.

2. Адреса. В этом разделе клиент сможет проинформировать компанию об отсутствии электроэнергии и заказать дополнительные услуги - по обслуживанию прибора учета или присоединении. Важно: программа делает прямую переадресацию из приложения на соответствующую страницу сайта компании.

3. Счетчики. Этот раздел предусмотрен для передачи показаний приборов учета. Если клиент забыл вовремя передать показания - ему придет напоминание. Для подтверждения информации о использованной электроэнергии обязательно нужно будет сфотографировать счетчик и прислать фото вместе с показаниями. В приложении есть возможность внести показания нескольких счетчиков - на случаи, когда вы платите за электроэнергию по разным адресам.

4. Другое. Данный раздел предусматривает возможность сообщить компании о дефектах или нарушениях (краже). Для этого нужно указать адрес, прикрепить фото с дефектом или нарушением и отправить информацию. Обязательно проверьте, чтобы в вашем профиле был указан электронный адрес - ответ придет на нее. Если электронный адрес не указан - письмо придет по почте в течение 30 дней.

Киевоблэнерго обращает внимание клиентов, что регистрация в приложении проводится по личному счету клиента у оператора системы распределения. Его можно узнать в договоре на распределение, в Viber (+38 066 990 47 54), или в личных сообщениях компании в Facebook.