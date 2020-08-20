В Нововолынске Волынской Области мужчину осудили на два года за кражу бутылки виски

Об этом сообщает в Facebook известный блогер Михаил Шнайдер, передает Politeka.

По его словам, мужчина хотел вынести из магазина бутылку "White Ноrse", которая стоит 320 гривен. Тогда его задержали, передали полицейским, далее был суд, на котором мужчина раскаялся и полностью признал свою вину.

Однако суд, несмотря на раскаяние и предложение обвиняемого полностью возместить ущерб, причиненный машазину, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

"Вы только вдумайтесь – два года тюрьмы за бутылку виски. Тысячи персонажей, которые обобрали нас на миллиарды, спокойно гуляют на свободе, а самых бедных и беззащитных украинцев, оперативно судят и садят", – возмущается Михаил Шнайдер.

Politeka сообщала, что виновник ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка Анна Шевчук, остался на свободе. Так, Киевский апелляционный суд в июле вынес окончательный вердикт по делу об аварии, в которой погибла 13-летняя. Виновник ДТП должен был провести в тюрьме 8 лет, но в данный момент он спокойно живет дома в Глевахе. Кроме того, он уже подал ходатайство о применении амнистии, о чем рассказал журналистам.

Бывший народный депутат Степан Хмара высказался о Леониде Кучме и Леониде Кравчуке. По его словам, за годы на посту президента Украины, ни один, ни второй не пытались построить независимую страну.

"Конечно, по характеру эти два человека различаются. Но, политически, психологически и морально они идентичны: типичные малороссы, с комплексом неполноценности. Типичные советские чиновники, которых волной обстоятельств вынесло на вершину власти в новом государстве. Строить государство независимое, свободное от "крепкой дружбы" с Москвой, воли у них не было. Власть они использовали для удовлетворения своих эгоистических и материальных интересов и кланов, что их поддерживали: компартноменклатура - Кравчука, красный директорат - Кучму. О нынешнем поведении Кравчука и Кучмы вообще нет смысла говорить. Они уже вошли в историю, как разрушители Украины и тюрьма по ним давно плачет", - отметил бывший нардеп.

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