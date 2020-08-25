Замена руководителя ГП «МТП «Южный» Александра Олейника является необоснованной, ведь предприятие с начала года в 40 раз увеличило прибыль. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины на официальном сайте организации.



В Федерации работодателей транспорта выразили обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в ГП "Морской торговый порт "Южный" с увольнением и. о. директора О. О. Олийныка, отмечая, что под его руководством предприятие успешно работает и достигло рекордных показателей.



"Под руководством А. А. Олейника ГП" МТП "Южный" действительно достиг лучших показателей в своей истории. Так, за 7 месяцев 2020 года показатели перевалки выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигли 12,12 млн тонн. Благодаря этому прибыль предприятия выросла почти в 40 раз (до 417 млн. грн). ГП «МТП «Южный» увеличил среднюю зарплату на 49% до 32 тыс. грн. на месяц, и почти удвоил уплату налогов в пользу государства и в местные бюджеты – до 711 млн. грн за 7 месяцев 2020 года», - отмечается в заявлении.



В Федерации обратили внимание, что еще в июне текущего года министр инфраструктуры Владислав Криклий высоко оценивал работу ГП «МТП «Южный», однако уже 19 августа руководитель предприятия был уволен. И просят правительство вмешаться в ситуацию, называя увольнение Александра Олейника необоснованным.



«Замена руководителя ГП «МТП «Южный» 19 августа 2020 года является неожиданной и необоснованной. Федерация работодателей транспорта Украины просит Правительство Украины принять все необходимые меры для того, чтобы работа ГП «МТП «Южный» оставалась максимально эффективной и прозрачной, - призвали в Федерации.