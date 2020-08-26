30-летний житель Перемишлян на Львовщине заболел китайским вирусом, и на его лечение нужны огромные средства

О ситуации, которая сложилась в семтье Андрея Заплатинского, рассказало издание «Львовская мануфактура новостей».

Опасное заболевание у молодого мужчины обнаружили три недели назад. Недуг прогрессировал, Андрея уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас на его спасение уходит до 30 тысяч гривен ежедневно, и родственники уже не знают, где брать деньги.

Как сообщила журналистам жена Заплатинского Мария, ее муж работал во Львове в ресторане быстрого питания.

В пятницу, 31 июля, он приехал с работы и пожаловался на усталость. Андрей измерил температуру, градусник показал 37,4, однако лихорадка усиливалась с каждым часом, а понизить температуру не получалось. Ситуация усложнялась тем, что семейный врач была в отпуске, поэтому консультировал другой медик по телефону.

Лучше ему не становилось, а к воскресенью мужчине было уже очень плохо.

«Поехали на «скорую», врач приписала антибиотики и уколы. Сказала, что без ПРЛ-теста принять в больницу не смогут. Анализ на ковид сдали во вторник в Перемышлянах. За несколько дней таки получили положительный результат», – вспоминает Мария.

Родственники Андрея тоже переболели вирусом, но в легкой форме. У нее и дочери пару дней была температура 37,4, они не чувствовали запахов. А вот отцу семейства становилось все хуже.

«В больнице ему давали кислород, потому что Андрей просто задыхался. А через несколько дней таки вызвали бригаду из Львова. Уже в «скорую» муж дойти не мог», – говорит женщина.

Она добавила, что Андрей часто болел воспалением легких, причем последнее перенес в январе этого года. Кроме того, у него проявлялась астма.

Врачи рассказали, что мужчине было больно дышать, а малейшее движение вызывало огромную боль. На ИВЛ ему должно было стать легче. Сейчас в палату к нему никого не пускают.

«Всем занимается дядя Андрея, который живет во Львове. Контактирует с врачами и закупает медикаменты. Деньги ежедневно идут просто невероятные. В среднем в 30000 гривен. Ему колят специальный препарат Актемра -162, 4 инъекции - 37 000 гривен. Кроме того прописали еще капельницы. Курс 15 процедур, одна - 8100 », – подчеркивает Мария.

По ее словам, денег пришлось занять у родственников, однако собранной суммы не хватает. Более того, у пары ребенок, которому два с половиной года, поэтому Мария еще в декрете. Сбережений у семьи нет.

Женщина плачет, что занимать уже не у кого, а бросить мужа на произвол она не может.

Без помощи неравнодушных людей семья не справится. Поэтому все, кто хочет помочь Заплатинским, просьба направлять средства на номер карточки 5168 7573 6616 3758 (ПриватБанк) Заплатинский Андрей Ярославович.

Для дополнительной информации тел. жены: 0984236762 Мария.

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