Во Львове избили блогера, который на День Независимости оскорблял воинов АТО и украинцев
По информации издания "Галицкие деньги", инцидент произошел в Ивано-Франковске. Михаил Шпир шел улицей города и оскорблял местных жителей.
"Сельское народное гуляние. Все, б * я, в вышиванках. Такие серьезные люди, празднуют незалежность, и мне по**й. Какой п ** дец", – говорил он.
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Кроме того, Шпир позволял себе нецензурные выражения в сторону участников АТО.
"Хорошо хоть АТОшники пи**сы все в Киеве сейчас", - заявил он.
В последствии, мужчину избили прямо на улице, но уже во Львове.
Позже Шпир подтвердил факт избиения и пригрозил виновным «депутатскими запросами».
Также мы сообщали, что в одном из парков в Одессе мужчина с сепаратистскими взглядами накинулся и избил девушку за то, что она сделала ему замечание.
Одесситка рассказала, что пришла в парк вместе со своей дочерью и пока ребенок играл, присела на скамейку, где стала свидетелем разговора между мужчиной и женщиной.
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