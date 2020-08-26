Во Львове избили блогера, который на День Независимости оскорблял воинов АТО и украинцев

По информации издания "Галицкие деньги", инцидент произошел в Ивано-Франковске. Михаил Шпир шел улицей города и оскорблял местных жителей.

"Сельское народное гуляние. Все, б * я, в вышиванках. Такие серьезные люди, празднуют незалежность, и мне по**й. Какой п ** дец", – говорил он.

Кроме того, Шпир позволял себе нецензурные выражения в сторону участников АТО.

"Хорошо хоть АТОшники пи**сы все в Киеве сейчас", - заявил он.

В последствии, мужчину избили прямо на улице, но уже во Львове.

Позже Шпир подтвердил факт избиения и пригрозил виновным «депутатскими запросами».

Также мы сообщали, что в одном из парков в Одессе мужчина с сепаратистскими взглядами накинулся и избил девушку за то, что она сделала ему замечание.

Одесситка рассказала, что пришла в парк вместе со своей дочерью и пока ребенок играл, присела на скамейку, где стала свидетелем разговора между мужчиной и женщиной.

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