Украинские топ-чиновники могут ликовать после скандального решения Конституционного суда

Об этом пишет Обозреватель.

В частности, КСУ отменил решение об ограничении максимальной заработной платы должностных лиц в бюджетных организациях, судей, прокуроров, депутатов и т.д.

Согласно вердикту суда, теперь топ-чиновники могут получать зарплаты свыше 47 тысяч гривен.

Теперь если какой-то чиновник докажет, что ему незаконно не выплачивали зарплату, по решению суда он сможет получить свои деньги, списав их из государственного бюджета.

По словам юриста Ростислава Кравца, решение КСУ вступает в силу с моменту его оглашения, но автоматически "старые" зарплаты за прошедшие месяцы топ-чиновникам выплачивать не будут. Однако через суд у них есть все шансы вернуть свои средства.

"Решение КСУ может действовать на все взаимоотношения с работодателей. Вознаграждение это часть гарантии, которую выплачивает государство. Чиновники в суде имеют шанс получить те суммы, которые были незаконно отняты", — продолжил специалист.

Ранее мы рассказывали, что в Украине повысили минимальную зарплату.

Верховная Рада голосованием, которое состоялось 25 августа, повысила минималку до 5000 гривен.

Помимо этого, в следующем году власть планирует еще дважды повысить размер минимальной зарплаты: в июле до 6 тысяч, в декабре - до 6500 гривен.

Напомним, Кабмин повысил зарплаты украинцам, кому повезет больше всего: "Свыше 10 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, существенная прибавка к зарплате, кто станет богаче уже в сентябре.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о негативных последствиях повышения зарплат.