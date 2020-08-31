Агрокомпания "С. Клаус" в селе Калиновка Каховского района Херсонской области подверглась рейдерскому захвату.

На предприятии утверждают: захват организовал одиозный народный депутат Илья Кива, пишет "24 Канал " со ссылкой на "Український південь" .

Захват произошел 30 августа. Рейдеры пытались вывезти с территории предприятия технику по поддельным документам. Коллектив встал в живую цепь.

По словам очевидцев, Илья Кива отправил на место событий личную охрану и сотрудников полиции, которые должны были занять сторону захватчиков.

"Сейчас мы ожидаем представителей СМИ, чтобы рассказать о происходящем. И призываем всех журналистов страны осветить этот беспрецедентный произвол", — заявил один из учредителей компании Владимир Мотрюк.

Ранее сообщалось о причастности нардепа Ильи Кивы к серии рейдерских захватов агробизнесов по всей территории Украины. Так, в Кировоградской области, за последние пять лет от рейдеров пострадал целый ряд предприятий, земельный банк которых составлял от 1 до 5 тыс. гектаров. При помощи "черных регистраторов", в частности, тут захватили ЧСП имени Димитрова, СВК "Агрофирма Мариампольская" и другие предприятия. По данным, журналистов Bihus.info и проекта "Лабораторія викриттів", с рейдерством связан Илья Кива.

"В историях засветились люди и адреса, опосредованно связанные как с депутатом Кировоградского облсовета от ОПЗЖ Денисом Руденко, так и непосредственно с нардепом от этой же партии – Ильей Кивой", — сообщали расследователи.