Агрокомпания "С. Клаус" в селе Калиновка Каховского района Херсонской области подверглась рейдерскому захвату.
На предприятии утверждают: захват организовал одиозный народный депутат Илья Кива, пишет
Захват произошел 30 августа. Рейдеры пытались вывезти с территории предприятия технику по поддельным документам. Коллектив встал в живую цепь.
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По словам очевидцев, Илья Кива отправил на место событий личную охрану и сотрудников полиции, которые должны были занять сторону захватчиков.
"Сейчас мы ожидаем представителей СМИ, чтобы рассказать о происходящем. И призываем всех журналистов страны осветить этот беспрецедентный произвол", — заявил один из учредителей компании Владимир Мотрюк.
Ранее сообщалось о причастности нардепа Ильи Кивы к
"В историях засветились люди и адреса, опосредованно связанные как с депутатом Кировоградского облсовета от ОПЗЖ Денисом Руденко, так и непосредственно с нардепом от этой же партии – Ильей Кивой", — сообщали расследователи.
Напомним, журналисты программы "Наші гроші" опубликовали