Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook.

Сегодня примерно 31% территории Луганской области оккупированы Россией. А на остальной территории украинцы вынуждены воевать за чистую окружающую среду.

Проблематика Луганщины не ограничивается только бедствиями, которые окружающей среде наносит война. Это ряд проблем, которые создают сами украинцы со своим потребительским отношением к окружающей среде. Во-первых, незаконная добыча недр. В течение этого года Госэкоинспекция насчитала более 5 миллионов гривен убытков из-за нарушений, связанных с добычей недр. С этой суммы убытков было взыскано всего 2,9 тыс гривен. Во-вторых, плодородные земли Луганщины прячут под тоннами мусора.

В течение первого полугодия 2020 года Госэкоинспекция выявила 72 несанкционированные свалки на общей площади более 37 тысяч квадратных метров. Кроме того, по состоянию на начало года в области насчитывается 36,5 тонн запрещенных или непригодных химических средств защиты растений. Менять украинцев, их менталитет и отношение к природе – дело не одного десятка лет. Моя задача-в пределах своих полномочий приблизить Украину к состоянию экологического равновесия и способствовать ее устойчивому развитию.

Поэтому предотвращение потребительском использованию ресурсов на территории всей страны вижу в следующих решениях, которые может инициировать Государственная экологическая инспекция: Повышение штрафов за вред окружающей среде. Они должны превышать выгоду от совершенного нарушения, каким бы оно ни было-будь то засорение территории или незаконная добыча полезных ископаемых.

Увеличение суммы наказания за недопуски на предприятия. Размер штрафа также должен быть больше, чем выгода предприятия от того вреда, который оно наносит окружающей среде и скрывает от инспекторов.