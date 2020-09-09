Выполнение Минских соглашений и сохранение перемирия – первоочередная задача украинской власти, и срыв этих договоренностей по ее вине будет очевидным и окончательным доказательством нежелания установить мир на Донбассе.

Об этом заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В партии отметили, что длительное перемирие, которое открывало путь к мирному, дипломатическому урегулированию на Востоке Украины и позволяло сохранить жизни украинцев, находящихся по обе стороны линии соприкосновения, оказалось под угрозой.

«Болевой точкой» для сохранения режима прекращения огня стала активность подразделений из состава Объединенных сил около фортификационных сооружений в районе населенного пункта Шумы, а также очевидное затягивание передачи информации со стороны Украины в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ситуация в этом районе, заявили в ОПЗЖ, неоднократно становилась предметом обсуждения в ТКГ. В свою очередь руководство Донецка заявило, что невыполнение Украиной взятых на себя обязательств может привести к возобновлению боевых действий. Кроме того, акцентировали внимание в партии Медведчука, проблема усугубляется противоречивой информацией со стороны Украины: сообщения отдельных воинских частей украинской армии противоречат официальной позиции Украины в Трехсторонней контактной группе.

В связи с вышесказанным «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что за возможный срыв прекращения огня на Донбассе несут полную ответственность Зеленский и его окружение, которые своими непрофессиональными и непоследовательными действиями фактически уничтожают возможность мирного урегулирования на Донбассе.

«Речь идет не только о переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, но и об антиконституционных политических решениях украинской власти, лишившей полмиллиона украинцев, которые проживают на подконтрольных территориях, права участвовать в выборах и тем самым продемонстрировавшей отношение к жителям Донбасса. Заявляем, что сохранение перемирия и выполнение Минских соглашений являются первоочередной задачей украинской власти, а срыв этих договоренностей по ее вине будет служить очевидным и окончательным доказательством нежелания установить мир на Востоке Украины», – подытожили в партии Медведчука.

Ранее, общаясь с журналистами у здания ВРУ, председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что фракция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Украины последовательно и принципиально отстаивает возможность проведения выборов в Луганский и Донецкий областные советы.