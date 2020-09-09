Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. Приводим слова автора без комментариев

Государственная экологическая инспекция сможет проверять зеленые зоны, пишет znaj.ua.

Инициировали внесение изменений в Унифицированной формы акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. Благодаря внесенным изменениям теперь Госэкоинспекция сможет проверять скверы и парки.

Что это за документ и зачем он нужен Госэкоинспекции?

Унифицированная форма акта заполняется инспекторами после проверки субъектов хозяйствования. В ней описываются наличие или отсутствие нарушений, перечень проверяемых объектов. Другими словами, это пошаговый план проверки и его результаты.

Форма акта, которая есть у нас сейчас, не позволяет деи проверять зеленые зоны в городах. То есть, если в парке или сквере имеется нарушение природоохранного законодательства, инспекция не может его зафиксировать, ведь не имеет соответствующего акта.

Тем не менее, в зеленых зонах очень часто происходят случаи нанесения вреда окружающей среде. Вырубятся городские деревья, засоряются газоны и водоемы, однако виновные в этом наказания не несут.

Изменения в унифицированной форме акта позволят нам законно осуществлять проверки в городских зеленых зонах. А это шаг к тому, чтобы прекратить нарушения и сохранить зеленые уголки в мегаполисах.