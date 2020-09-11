За неделю до суда женщина, которую в результате ДТП сбила теща телеведущего, кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилия Сопельник, перенесла операцию.
Об этом сообщила ее защита, передают Українські новини.
По словам представителя потерпевших Юрия Сухова, угрозы жизни женщины в настоящий момент нет, однако ее самочувствие удовлетворительное. Передвигаться потерпевшая может только по квартире. Следующая операция запланирована на ближайшее время. У 9-летнего сына потерпевшей психологическая травма. «Сын более-менее себя чувствует, но у него есть психологическая травма», — сказал юрист.
При этом несмотря на состояние, потерпевшая рассчитывает принять участие в судебном заседании, которое должно состояться 28 сентября в Дарницком районном суде.
71-летняя Алла Пугачева в дерзком мини пустилась в пляс, наплевав на возраст: «Артроз прогрессирующий»
Лорак с новым лицом напугала появлением на модной вечеринке: «Зачем столько ботокса?»
Сыновья Королевой с Тарзаном, Орбакайте, Макаревича и других звезд поразили не только внешностью: личные фото
Списание долгов за коммуналку, в Раде вынесли жесткий вердикт: "Позволить людям не платить..."
Напомним, ДТП с участие тещи Притулы произошло 22 августа 2019 года. В Киеве Лилия Сопельник за рулем внедорожника совершила наезд на мать с ребенком. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Суд по делу был назначен на 20 августа, однако подозреваемая на заседание не явилась.