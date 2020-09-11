За неделю до суда женщина, которую в результате ДТП сбила теща телеведущего, кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилия Сопельник, перенесла операцию.

Об этом сообщила ее защита, передают Українські новини.

По словам представителя потерпевших Юрия Сухова, угрозы жизни женщины в настоящий момент нет, однако ее самочувствие удовлетворительное. Передвигаться потерпевшая может только по квартире. Следующая операция запланирована на ближайшее время. У 9-летнего сына потерпевшей психологическая травма. «Сын более-менее себя чувствует, но у него есть психологическая травма», — сказал юрист.

При этом несмотря на состояние, потерпевшая рассчитывает принять участие в судебном заседании, которое должно состояться 28 сентября в Дарницком районном суде.

Напомним, ДТП с участие тещи Притулы произошло 22 августа 2019 года. В Киеве Лилия Сопельник за рулем внедорожника совершила наезд на мать с ребенком. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Суд по делу был назначен на 20 августа, однако подозреваемая на заседание не явилась.