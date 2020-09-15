Крепежные изделия применяются в самых разных механизмах, оборудовании и системах. В большинстве случаев это болты и гайки, выполненные из металла. Ключевое достоинство резьбового соединения — возможность его многократного использования. Вооружившись ключом или иным подходящим инструментом, вы сможете открутить крепеж, а затем закрутить его снова. Однако в некоторых случаях ослабление соединения происходит самопроизвольно, независимо от желания человека. Давайте разбираться в причинах и способах избежания этой неприятной ситуации.

Причины откручивания болтов и гаек

Начнем с того, что проблема самопроизвольного откручивания крепежей известна последние полторы сотни лет. Чаще всего с ней сталкиваются электрики, автомобильные слесари и мастера, занимающиеся обслуживанием оборудования с подвижными узлами. Не стоит считать, что причиной самоослабления соединения является слабый крепеж. Даже самые качественные болты могут откручиваться под влиянием различных факторов.

Эксперты называют следующие причины:

неправильный подбор метиза по геометрическим параметрам — слишком короткий болт не достаточно сильно прихватывает соединяемые элементы;

несоответствие размеров отверстия диаметру крепежа — это приводит к постепенному разбалтыванию гайки и ослаблению сцепки;

недостаточное количество болтов — на каждое изделие приходится своя доля нагрузки, если элементов мало, то они начинают гнуться, и соединение ослабляется.

Нельзя также не отметить возникновения самопроизвольного откручивания болтов, если они были затянуты пневматическим инструментом. Многие модели гайковертов работают с увеличенным нормативным усилием, что приводит к срыву резьбы метиза. В результате, такое соединение не будет слишком надежным, и под воздействием интенсивных вибраций болт вырвется из гнезда. О повреждении вы узнаете только после откручивания гайки.

50 лет назад была также разработана теория, которая говорит о том, что крепежные изделия могут самостоятельно раскручиваться под воздействием вибрационных нагрузок. Причиной становится поперечное движение соединения. Это особенно актуально в автомобильной и мототехнике, а также в прочем оборудовании, снабженном двигателями внутреннего сгорания.

Способы защититься от самооткручивания крепежей

Основным способом борьбы с самопроизвольным откручиванием крепежей является правильная контровка резьбового соединения. Для этого можно использовать метизы от Булат Металл вместе со вспомогательными приспособлениями:

проволокой и шплинтами;

контргайками, шайбами;

булавками, иными стопорами.

При выполнении строительных и ремонтных работ следует устанавливать те крепежи, которые рекомендованы производителями конструкций. Это обеспечит максимальную надежность соединений и их длительный срок эксплуатации. Также нельзя использовать контровочные элементы повторно — обязательно заменяйте их на новые при разборке крепежа.

Как мы уже говорили, пневматические гайковерты могут стать причиной ослабления соединения, поэтому применяйте их только для откручивания гайки. Финишное затягивание метиза следует выполнять с помощью динамометрического ключа с соблюдением правильной величины крутящего момента, чтобы не повредить крепеж и обеспечить надежность фиксации.

Немаловажно регулярно отслеживать состояние резьбовых соединений, проверять их на отсутствие деформаций, следов коррозии и прочих негативных моментов. Своевременная замена крепежа является залогом безопасной эксплуатации и долговечности конструкций, систем и механизмов.